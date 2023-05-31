О модернизации детских медучреждений Псковской области рассказала специалист

19:44, 31 мая 2023, ПАИ

Как должна выглядеть современная детская поликлиника и что уже сделано для модернизации детских медучреждений Псковской области, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального комитета по здравоохранению Любовь Варфоломеева на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«С 2018 года работает нацпрограмма «Развитие детского здравоохранения». Программа предусматривает два больших мероприятия. Первое – проведение организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках, детских поликлинических отделениях для создания комфорта пребывания детей и взрослых в медучреждениях. Второе – дооснащение детских поликлиник хорошим современным оборудованием», – сказала эксперт.

По словам специалиста, за три года работы на реализацию программы поступило более 150 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

«Эти суммы направлены на проведение организационно-планировочных решений. Это современный вид детских поликлиник: крытые колясочные, автоматические двери, комнаты кормления для женщин, которые находятся на грудном вскармливании, открытые регистратуры, игровые для детей. Поликлиники преобразились. На базе детской поликлиники при Великолукской детской городской больнице нам удалось полностью модернизировать поликлинику и привести к современному виду», – отметила Любовь Варфоломеева.

Специалист подчеркнула, что работа будет продолжаться, как в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», так и программы «Развитие детского здравоохранения».

«В рамках дооснащения мы закупали хорошее высокотехнологичное оборудование – цифровые рентген-аппараты, аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса, оборудование для проведения эндоскопического исследования. Предусмотрено оснащение кабинетов профильных специалистов – офтальмолога и лор-кабинета под ключ. Полностью закуплено оборудование, которое соответствует современным стандартам оказания помощи детям», – подчеркнула Любовь Варфоломеева.