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Общество

Щучий май на реке Великой

Фото здесь и далее: Николай Бесклёвный

Много отличных и даже выдающихся рыбалок на моём счету, но такая случилась впервые. В это майское утро на реке Великой я понял, что за адреналином не обязательно ездить в Карелию, в Сибирь или на Дальний Восток, его и в 30 километрах от города Пскова в избытке.

Неожиданно великолепная рыбалка выдалась за неделю до наступления лета. Неожиданно в первую очередь потому, что с рекой Великой в её верховьях в Палкинском районе с ловлей зубастой хищницы мы вроде бы уже и попрощались. На последних трёх рыбалках там никто, кроме щучек-травянок не откликнулся, видать вся крупная свальная щука уже прошла. Но нет, оказывается не вся…

Выезд не планировал

Эту рыбалку с вечера даже не планировал, но без всякого будильника проснулся около пяти часов утра и подумал: а почему бы и не съездить? Быстренько собрался и поехал, благо всё для рыбалки всегда в машине.

Погода не самая лучшая – утром всего +5 градусов, пасмурно, небольшой северный ветерок. В 6:15 уже был на воде. Решил никуда от всем известного камня далеко не плавать, а побросать спиннинг вокруг да около него. Все предыдущие «крокодилицы» именно здесь у нас и поймались, лишь сом Игоря Манухина удивил примерно в километре от этого места. Но сом – это эксклюзив, это один раз в 66 лет, это не в счёт. Так и перемещался с одной протоки в другую, то чуть выше камня, то чуть ниже, бросая воблер и по течению, и против, созерцая не очень красивую сегодняшнюю природу – и птички не поют, и гуси с лебедями не летают, холодно для всех сегодня. И в эхолот насмотрелся – интересный рельеф дна в этом месте: перепады глубин от полутора до трёх с половиной метров, несчётное количество больших и огромных камней почти по всей более чем стометровой ширине реки.

Некоторые из валунов вот-вот выглянут – сквозь толщу воды их макушки уже угадываются. А два гранитных великана уже торчат – один, который на перекате, не менее чем на метр, а другой, пожалуй самый большой в этих местах, ещё неделю назад всего на пару сантиметров над водой был, а сегодня уже сантиметров на тридцать виднеется. И острозубые камни рисует эхолот, и плоские, и двадцатисантиметровой высоты, и двухметровой. И трава подросла заметно. Вот за всё это я очень часто и цеплялся своими воблерами и блёснами, каждый раз принимая зацеп за поклёвку, но быстро понимая, что это опять зацеп. Иногда воблер и под камень затаскивало, и это уже серьёзная проблема, не менее пяти раз я снимался с якоря, чтобы выручить из плена свою приманку.

В этом сезоне пока всё отцепилось, потерь нет. А всё потому, что я к таким зацепам приспособился и не сразу тяну изо всех сил на себя, а откидываю дужку катушки, заплываю на обратную сторону зацепа и только тогда начинаю прилагать усилия. Воблеры отцеплять таким способом пока получается. А вот с якорем лет пять назад пришлось расстаться. Как только я тогда не пытался его поднять, но ничего не получилось. И в обратную сторону заплывал, и в один бок, и в другой, и так тянул, что лодка на дыбы вставала. Но помучившись около получаса и не получив положительного результата, я сдался и якорный фал обрезал ножом.

Яма была, да заплыла

И не клюёт. Три часа прошло – и ни одной поклёвки. Для себя решил, что сменю ещё пару раз место и ежели никто не клюнет, то свалю отсюда к трёхметровым ямкам, да покидаю вдоль травы у зарослей кустов левого берега, там хоть некрупные щучки-травянки могут клюнуть. И ниже камня пошвырял воблер, и выше – ничего. Побросать бы в протоке метрах в пятидесяти ниже камня, но там рыбачили два человека с берега, и мои забросы им были бы не в радость. А «золотой ямой», как мне рассказал Сергей Иванович Ильин, когда-то завсегдатай этих мест, именно это место от торчащего камня и до переката и называется. И лет тридцать назад, говорит он, там действительно была семиметровая яма.

Но со временем её занесло и илом, и камнями. Сейчас там максимальная глубина всего три с половиной метра. И хотя ямы не стало, но щука здесь по-прежнему, как и десятки лет назад, в мае регулярно радует рыболовов.

«Вау!» - это такой размер щуки

Думал это моя самая большая щука, но, как оказалось, до рекорда не хватило 300 грамм.

И не клюёт. Ладно, ещё раз, последний, сменю место и тогда уж и угребу отсюда. Сместился и стал ровно напротив едва торчащего валуна метрах в тридцати от него, ближе к середине реки. И на третьем забросе такой крепкий удар последовал, от неожиданности я чуть спиннинг из рук не выронил. Уж это точно не зацеп, там кто-то подцепился очень сильный – фрикцион натужно зажужжал. Около минуты шнур довольно быстро сползал с катушки. Тормоз по-прежнему жужжал, но уже с не большими паузами, а рука чётко ощущала редкие, но мощные рывки рыбины. Вот так я, вот так молодец! А ведь собрался уже уходить отсюда.

С каждым мощным рывком рыбины с катушки спиннинга сходило по два-три метра шнура, и с момента поклёвки размоталось уже метров двадцать. Ох и хорошая там должна быть щука. Щука? Ну, а кто же ещё? Через пару минут рывки стали реже и слабее, шнур рыбина уже не стягивала и я начал потихоньку-помаленьку тянуть её в свою сторону. Периодически натяжение шнура увеличивалось, в эти моменты я переставал крутить катушку, но как только ощущал слабину, тут же продолжал тянуть щуку к лодке. Подтянул. Ещё пару минут она ни в какую всплывать не хотела, но силы всё же не равны, всплыла…

Вау! Ни фига себе размерчик! Вот это щучара! Мои глаза расширились от удивления. Да я таких, пожалуй, и не ловил. Вид щуки радовал и пугал одновременно. Огромная острозубая пасть была широко раскрыта, где-то глубоко внутри её поблёскивал воблер, а наружу торчала лишь пара сантиметров не самого короткого поводка. Удивляли размеры тела и головы – они были какие-то непропорциональные: тело длинное и худое, а голова просто огромная, как будто совсем не от этой щуки. Хищница на поверхности вела себя на удивление спокойно, но подтянуть её к лодке ближе метра у меня никак не получалось, упиралась она очень достойно. Еле-еле я дотянулся к ней подсачеком и только снизу дотронулся до рыбины, как она такой фонтан брызг подняла, такие кульбиты выдала, что я всерьёз забеспокоился о прочности конструкции моего подсака.

Но он выдержал, и через десяток секунд, ухватившись двумя руками за дужки подсачека, я не без труда затащил увесистую добычу в лодку. Это точно для меня рекордный размер!

Капкан с лезвиями

Достать воблер из острозубого капкана оказалось не просто.

В лодке с такой рыбиной сразу стало тесно. Отцеплять или проводить любые другие действия было очень неудобно. Я прижал щуку ногой к борту, достал якорь и, выбрав неподалёку удобное место, уткнул лодку носом в берег. Ну вот, теперь можно спокойно продолжить. Сначала выпутал и вынул щуку из подсачека. Начал было отцеплять воблер, но произошла заминка – чтобы безопасно ухватиться за тройник, длины пассатижей не хватало. Какая же огромная у этой щуки пасть, мой воблер виднелся где-то глубоко внутри неё, а главное, меня очень смущали большие и очень острые зубы.

Сколько раз я уже ранил свои руки в подобных ситуациях, но сегодняшний вариант был особенный, такого капкана с лезвиями я ещё не видывал. И через жабры к воблеру мне было не подобраться, да и они не менее остры, чем зубы. И сильная очень щука, дважды уже выворачивалась у меня из рук и каждый раз, извиваясь, увесисто шлёпала по днищу лодки. Что делать? Пришлось пару раз «погладить» хищницу… молоточком по голове. Вроде бы успокоилась. С большой осторожностью я пассатижами вместе с кистью правой руки влез глубоко в пасть, надеясь, что зевник (рыбацкий инструмент для раскрытия пасти хищника. - прим. авт.) не подведёт и не даст сомкнуться щучьим тискам-челюстям в самый неподходящий момент.

Правда, на мой зевник надежды было не много, уж очень он мал оказался для такой щуки. Но всё обошлось, массаж хорошо подействовал – пока я отцеплял тройники, а они оба крепко зацепились, притом воблер располагался поперёк пасти как распорка между верхней и нижней челюстями, щука ни разу не шевельнулась и челюсти сжать даже не попыталась. Поэтому-то и пасть у щуки во время выуживания была всё время широко раскрыта, очень уж неудобно заглотила она мой воблер. Я убрал щуку в контейнер-холодильник и лишь после этого облегчённо выдохнул. Да-а! Адреналиновая щучка. Самое время попить чаю с бутербродами.

Кто издевался над щукой?

Отчалил от берега, стал на прежнее уловистое место и с отличным настроением продолжил рыбалку. Прошло ещё около получаса, но поклёвок ни крупной, ни мелкой щуки больше не было. К этому времени мои соседи собрались и один на велосипеде, другой на тёмно-синей «Ниве» уехали. Чтобы они чего поймали, я не видел, если только с самого утра, когда меня ещё здесь не было.

Ну, вот и хорошо. Теперь я спокойно могу и здесь порыбачить. Заплыл, стал ровно посреди протоки. И, что интересно, только я сделал первый заброс, как на мой воблер сразу же подцепилась щука. Ну, как будто только меня и ждала! И эту щуку я не сразу смог подтащить к лодке, сопротивление было серьёзным, но всё же несравнимым с первой моей сегодняшней щукой. И тоже хороша! Не менее четырёх килограммов в ней будет.

Но ещё до того, как я завёл её в подсак, бросились в глаза странные пятна в двух местах на её теле. У хвоста и ближе к спинному плавнику были видны большие, свежие, ещё не затянувшиеся красные шрамы. А самое непонятное было с её челюстями, вернее и с верхней, и с нижней губами - они обе были полностью ободраны и выделялись неестественным красноватым цветом. В лодке я её рассмотрел поближе. Кто или что могло так изувечить щуку? У щуки такого размера никаких врагов в её среде обитания уже и быть не может. И тогда откуда такие шрамы? Наверное, это следы от не совсем удачного прохождения перекатов или порогов – сунулась куда-то в узкое место между камней и попала в западню. Ну, ничего другого мне в голову не пришло.

Да и товарищи, когда я им об этой щуке рассказал, тоже другого предположения не высказали. Дважды этой щуке не повезло – сначала влезла куда-то не туда, а вскоре и мне на крючок попалась. Опять я выгреб на берег, распутал, отцепил щуку и отправил её в компанию к старшей подружке в контейнер. Выпил чаю и продолжил рыбачить. Замечательная сегодня рыбалка. И никого вокруг.

Усатый боец!

Опять стал на яме. Полчаса покидал в разные стороны свои приманки – ничего, кроме пары зацепов за траву. После второго крепкого зацепа, успешно отцепившись, решил, что перейду-ка я опять к камню, покидаю там с десяток минут, да и хватит на сегодня. И там, на пятом или шестом забросе вновь крепкий удар, катушка запела приятную для моих ушей песню, а рука ощутила мощные рывки. Вот это рыбалка! Да у меня в жизни такой не было. За одну рыбалку третья огромная рыбина подцепилась. Да-а-а! Пожалуй, это крупнее первой будет. Я даже и раз, и другой, подтянул фрикцион, боясь, что рыбина стащит всю плетёнку и тогда легко порвёт её. Вот это мощь! Больше минуты я лишь смотрел на сматывающийся с катушки шнур, почти не пытаясь тянуть в свою сторону.

Кто же там есть? Ну, как кто? Конечно же щука, огромная щука. Я начал медленно крутить катушку, иногда останавливаясь, ощущая нарастающее усилие с противоположной стороны, но стягивать шнур с катушки сил у рыбины уже не хватало. Ближе к лодке сопротивление ослабло и мне уже не казалось, что там огромная рыбина. Но возле самого борта она опять активизировалась и заставила меня окунуть спиннинг в воду почти по самую катушку. Вот это силища! Так на мои спиннинги ещё никто не давил. И от дна не оторвать! А может, там и не щука? Уж очень крепко кто-то там за дно цепляется, ну, как будто прилипает. Сразу вспомнил про недавнего сома, пойманного почти здесь же моим товарищем.

Спасибо, Виктор Александрович! Выручил.

Но так часто в нашей компании сомы не клюют – один раз в десять лет, а то и реже. На пару мнут этот кто-то ну просто прилипал ко дну, неторопливо сдвигаясь на метр то в одну, то в другую сторону. Не оторвать и не поднять!  Да у меня ещё и спиннинг ультралайтовый, очень мягкий и гибкий, как бы его не сломать. И всё же силы рыбину оставили и она всплыла метрах в двух от лодки. Показалась на пару секунд и тут же опять ко дну устремилась, я даже не успел разглядеть, кто там был. Но силёнок опять уйти на дно уже не хватает, да и шнур я успел подмотать. Второй раз она всплыла уже ближе.

Ба-а! Да это же сом! Не крупный, совсем не такой, как у моего товарища. Но какой же он сильный. И красивый  - характерная маскировочная расцветка, длинные усы, широкая приплюснутая голова, маленькие глазки и длинный хвост. У сома вся сила в хвосте. Неужели такого размера сом может так сильно сопротивляться? Размер, действительно, был невелик, килограмма четыре в нём, не больше. Но каков боец! И тут я понял, откуда такая мощь. Сом не клюнул, не заглотил приманку, а я его случайно забагрил за… лоб. Тройник моего воблера держал сома за кожу на голове, а потому его усилиям какое-то время это не очень-то и мешало. Подсак давно был наготове, я завёл его с хвоста и легко поднял усатого в лодку. Это первый сом в моей рыбацкой жизни. Не велик, но как сопротивлялся. Настоящий боец!

Спасибо, Виктор Александрович!

Такой рыбалки у меня ещё не было

Отправил и сома до компании к щукам. Всего три поклёвки, всего три рыбины, но зато какие! Эх, жаль, весов с собой нет и берег пустой - некому мне помочь зафиксировать выдающийся улов. Полюбовался я на свою добычу и с трудом закрыл крышку контейнера. Тут телефонный звонок. «Ты где?» - угадываю в трубке голос Виктора Александровича, одного из наших рыболовов. Да вот, я там-то и там-то, а поймал то-то и то-то.

«Да ты что?! - то ли восхитился, то ли удивился Виктор. – А ты долго ещё будешь там рыбачить? Я приеду. У меня и лодка в машине, и временем располагаю». Честно говоря, я уже не собирался продолжать рыбачить. Куда больше-то? Об этом и сказал товарищу. «Но если ты с электронными весами приедешь, – пришла мне идея в голову, – тогда подожду».

После звонка товарища я ещё минут десять лениво покидал спиннинг и решил, что на сегодня точно хватит. Через сорок минут и Виктор Александрович примчался. К этому времени я уже выбрался на берег, просушил лодку, часть своего рыбацкого скарба загрузил в машину. А дальше спасибо товарищу: и контрольное взвешивание состоялось, и фиксирующая фотосессия. Жаль, но мой щучий рекорд шестилетней давности всё же устоял. Тогда, в Раскопельском заливе, я выудил зубастую хищницу на 6 кг 100 г, а у сегодняшней «крокодилицы» вес всего лишь… 5 кг 900 г. Вторая щука оказалась весом 4 кг 100 г, а молодой усатый боец потянул на 2 кг 700 г.

Такой интересной, трудовой и продуктивной рыбалки по хищнику у меня ещё никогда не было. Товарищ в этот день, кроме пары щучек околокилограммового размера, ничего существенного не поймал. Да это, наверное, и закономерно. Трудно было ожидать, что такая «увесистая» рыбалка  могла продолжаться с утра и до вечера. Да и повторится ли она вообще когда-нибудь?

Николай Бесклёвный
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