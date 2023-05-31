Способы привлечения медперсонала в Псковскую область назвала Любовь Варфоломеева

16:56, 31 мая 2023, ПАИ

Медицинские кадры пополняются благодаря комплексу мер, предпринятых правительством Псковской области и комитетом по здравоохранению. Основные из способов привлечения медперсонала назвала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального комитета по здравоохранению Любовь Варфоломеева на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

По её словам, основные два способа привлечения специалистов в медучреждения – это финансовое стимулирование и нефинансовые способы. Вторая категория мер – это предоставление жилья, которое потом можно приватизировать, соцнаём жилья и компенсация за аренду жилья. Много мероприятий по привлечению персонала предусмотрено в рамках «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер». При устройстве на работу в сельскую местность выдаётся до полутора миллионов рублей.

«На что мы сейчас делаем упор – целевой набор. Наши выпускники могут стать абитуриентами в медуниверситетах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Великого Новгорода. По целевому набору они подписывают договор, а после окончания обучения возвращаются для работы на базу медорганизации, от которой они были направлены», – отметила Любовь Варфоломеева.

Она также подчеркнула, что в прошлом году в систему детского здравоохранения Псковской области вернулись шестеро обученных медиков по целевому набору. Нужно отметить, что готовый специалист – это шесть лет обучения в институте, два года ординатуры.

По словам Любови Варфоломеевой, в детском здравоохранении в Псковской области ежегодно планируется привлечение медперсонала от шести до 10 человек. Это как первичное звено, прошедшие шесть лет обучения, так и профильные специалисты, отучившиеся восемь лет.

«Ждём и педиатров, и профильных специалистов – эндокринолога, окулиста. В этом году восемь человек ждём», – подчеркнула специалист.