Псковскую межрайонную больницу ждут преобразования

18:16, 31 мая 2023, ПАИ

Псковскую межрайонную больницу на улице Школьной ждут преобразования, которые будут вестись в течение двух лет. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального комитета по здравоохранению Любовь Варфоломеева на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Детско-взрослая поликлиника будет отремонтирована в рамках «Первичного звена здравоохранения». Даты реализации проекта – 2024–2025 год. Самое главное нововведение – предусмотрено разделение потоков на детские и взрослые. Входная зона для взрослых – отдельно, для детей – отдельно.

«Эти потоки пересекаться не будут. Две разные регистратуры. Отдельные процедурно-прививочные кабинеты, и конечно, кабинеты приёма врачей», – отметила эксперт.

Кроме того, появится игровая зона. «Мероприятий много, времени требуется немало», – отметила Любовь Варфоломеева.