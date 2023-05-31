Ремонт Ольгинского моста в Пскове завершат ко Дню города

16:35, 31 мая 2023, ПАИ

Ремонт Ольгинского моста в Пскове завершат ко Дню города. Об этом сообщила в прямом эфире первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Трансляция ведётся в официальной группе Псковской области.

«Бетонное основание второй очереди моста находится в худшем состоянии, чем первая очередь. Но подрядчик оперативный, поэтому рассчитываем, что ремонт завершится раньше чем к концу июля», – подчеркнула Ирина Иванова.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух других полосах. Отметим, что ремонт второй половины моста начался 20 мая.