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Общество

Псковичам рассказали, когда фонтан в дендропарке заработает в прежнем режиме

Когда светомузыкальный фонтан в дендропарке Пскова заработает в прежнем режиме, рассказала первый заместитель главы городской администрации Ирина Иванова в ходе трансляции, которая ведётся в официальной группе Псковской области.

«Музыки там пока нет, так как демонтировано звуковое оборудование, меняются его элементы. Колонки вернём на место с качественным звуком», – пояснила Ирина Иванова.

Она отметила, что фонтан работает с 10:00 до 23:00, однако из-за того, что ночи в регионе светлые, лучше будет наблюдать за фонтаном в июле-августе.

Фонтан в форме лилии открылся 12 сентября 2020 года во время заключительного концерта фестиваля «Музыка на воде». Вскоре музыкальное сопровождение появится и у фонтана в Ботаническом саду. Его интересной особенностью станет то, что горожане сами смогут выбрать для него музыкальное сопровождение.

21 июля специалисты закончили установку звукового оборудования: поставили две опоры с тремя акустическими системами на каждой. По дну Утиного пруда проложили кабель для подключения музыкального оборудования. Проигрыватель, усилитель и все необходимое для работы колонок разместили в антивандальном всепогодном шкафу, с обогревом и гидростатом.

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