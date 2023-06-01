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Алексей Ильин стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин стал гостем программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Главное из эфира:

  • самым жёстким наказанием для вандалов, разгромивших туалет в парке Строителей в Пскове, станет возмещение ущерба. По предварительной оценке, речь идёт о 500 тысячах рублей;
  • начиная с 2019 года в Пскове фиксируют только по одному акту вандализма в год, остальные подобные происшествия классифицируются как хулиганство или повреждение чужого имущество, такие дела относятся к административным;
  • в Пскове работает около 400 камер комплекса «Безопасный город» плюс камеры на зданиях организаций, на домах и парковках. Благодаря этому полиция может отследить, например, маршрут преступника. «Никто никогда нам не отказывает в предоставлении записей с этих камер. При раскрытии практически всех преступлений используются записи»;
  • каждый год количество камер в Пскове увеличивается. Сейчас планируется установка дополнительных камер в Финском парке, в парке Строителей, на набережной реки Великой с одной и с другой стороны;
  • в Пскове за четыре месяца года зафиксировали 1 040 преступлений, что на 39 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть — это хищение товаров, продуктов, мобильных телефонов из магазинов, имущества из подъездов и телефонное мошенничество;
  • ни один сотрудник полиции не будет звонить и рассказывать, что вам сейчас позвонят и нужно будет провести какие-то манипуляции. «Сотрудник полиции может позвонить, договориться о встрече или спросить информацию о каком-то происшествии, но ни в коем случае не будет рассказывать о манипуляциях с банковской картой»;
  • лучше положить трубку, набрать 02 и уточнить, есть ли такой сотрудник и звонил ли он;
  • если вы нашли банковскую карту, ни в коем случае нельзя ею оплачивать покупки или снимать деньги: это квалифицируется как кража;
  • туристы крайне редко обращаются в полицию. Один из последних случаев — человек просто потерялся.

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