Алексей Ильин стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

23:45, 31 мая 2023, ПАИ

Заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин стал гостем программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Главное из эфира: