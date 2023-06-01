24 региональные награды учреждены в Псковской области за пять лет

12:12, 01 июня 2023, ПАИ

24 региональные награды учреждены в Псковской области за пять лет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Он отметил, что сегодня в регионе действует целая система региональных наград, которая учитывает все основные профессии и помогает в разной степени оценить усилия людей, трудящихся на благо субъекта.

Так, с 2018 года в Псковской области были учреждены 24 региональные награды, в том числе 15 почётных званий. При этом многие награды сопровождаются и материальным поощрением. «Хочу отдельно поблагодарить депутатов областного Собрания, которые активно участвовали в разработке и утверждении соответствующих законопроектов», - сказал губернатор.

«Эта система будет развиваться и дальше. В настоящее время обсуждаем эскизы нагрудных знаков «Заслуженный спасатель» и «Заслуженный пожарный» Псковской области», - отметил глава региона.