До 4000 человек в год будет обучать псковский Центр военно-спортивной подготовки

13:23, 01 июня 2023, ПАИ

До четырёх тысяч человек в год будет обучать Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы долго добивались, чтобы из всех регионов СЗФО первый такой центр появился именно у нас в Пскове. Аргументировали нашей воинской славой, традициями и достижениями 76-й дивизии, 2-й бригады и других воинских соединений», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что сегодня Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания работает.

Он подчеркнул, что в центре есть хорошие программы как для молодых ребят, так и для всех, кто хочет увереннее себя чувствовать в экстремальных ситуациях или пойти защищать Родину.

«Это масштабный проект, который будет обучать до четырёх тысяч человек в год. Это базовая концепция. Но мы видим, что сегодня Псковской области, да и во всей стране, требуется нечто большее, чтобы уверенно противостоять всем вызовам – настоящим и будущим. Поэтому центр станет сердцем большой культурно-патриотической повестки с насыщенным событийным календарем. Мы рассчитываем, что это сплотит выпускников, будет мотивировать их заниматься спортом, совершенствоваться, изучать историю. И впоследствии они сформируют дружину воинов, исследователей, уверенных в себе людей разных возрастов, которые будут вместе хранить ценности нашей страны, любить, знать и защищать историю родной земли», - подчеркнул губернатор.