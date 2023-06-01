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Общество

Выставка о народе сето откроется в Пскове сегодня

Выставка «Карманы памяти», посвящённая народности сето, пройдёт на площадке псковского Дома офицеров 1 июня в 18:00. Об этом ПАИ рассказали организаторы выставки.

Фото здесь и далее: группа «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте»

Петербургские художники Мария Турина и Наталия Трубина в своих работах передадут свои воспоминания о представителях и традициях народа сето. Более 25 лет авторы по полгода живут в Печорском районе, общение с сето долгое время было естественной составляющей их жизни и нашло отражение в их живописи. Мария Турина пишет портреты сето и предметы из их повседневной жизни, Наталия Трубина – мастер жанровых сцен.

Мероприятие откроется на втором этаже псковского Дома офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, 5.

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Выставка о народе сето откроется в Пскове сегодня

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