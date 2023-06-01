Анастасия Повторейко поблагодарила губернатора за внимание к медицине

16:05, 01 июня 2023, ПАИ

За трепетное и честное отношение к медицине и людям, работающим в системе здравоохранения, поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова депутат областного Собрания, главный врач Псковской областой инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Об этом она сказала на 22-й сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Весь период с 2018 года характеризуется вниманием к медицине, реализацией проектов по здравоохранению, демографии, множества программ», – отметила Анастасия Повторейко. Она также напомнила, что многое было сделано в части закупки медицинского оборудования, ремонта и строительства учреждений здравоохранения, в том числе ФАПов.

Анастасия Повторейко, помимо этого, остановилась на строительстве Псковского перинатального центра. По её словам, сегодня это ведущее учреждение здравоохранения в части решения демографических вопросов.

Депутат также обратила внимание на строительстве инфекционной больницы. По словам Анастасии Повторейко, это позволило спасти тысячи жизней. «Строительство больницы стало прорывом для региона, мы сделали то, что не смог сделать никто. Сегодня мы единственный регион, где есть инфекционная больница с детскими корпусами», – подчеркнула главврач.

Кроме того, Анастасия Повторейко поблагодарила губернатора за заботу о медицинском персонале. Она напомнила о реализации проектов по строительству новых постов скорой медицинской помощи. Отметим, первый такой объект возвели в Новосокольниках. «Возведение ещё десяти планируется завершить до 2025 года. Это уникальный проект комфортной среды для медперсонала», – пояснила парламентарий.

Помимо этого, она напомнила о запуске с 2018 года санитарной авиации и о миллиардах рублей, которые пошли на покупку тяжёлого медицинского оборудования, дооснащение техникой медицинских учреждений региона.

«На личном контроле губернатора вопрос кадрового обеспечения. Проблема есть, мы как никто заинтересованы в её решении. И благодаря неформальному подходу губернатора, введённые меры поддержки позволяют нам, и мне лично, как руководителю медучреждения, на ярмарках вакансий чувствовать себя лучше, чем некоторые регионы. Это позволяет привлекать сотрудников из других регионов и стран», – заявила Анастасия Повторейко.

Она выразила уверенность в том, что закрыть кадровый вопрос позволит открытие учебно-лабораторного комплекса ПсковГУ, строительство которого сейчас идёт. «Я знаю, с каким трепетом и педагоги, и студенты ждут открытия. На федеральном уровне многие интересуются этим проектом, так что будем ждать гостей», - обратила внимание главврач.

По её словам, благодаря принятым мерам положительный отклик идёт не только от работников сферы здравоохранения, но и от жителей. Парламентарий подчеркнула, что регион занял лидирующие позиции в стране по удовлетворённости пациентов.

В завершение Анастасия Повторейко пожелала Михаилу Ведерникову реализации всех планов и проектов.