Как делать сердечно-сосудистую реанимацию, показывают псковичам в Детском парке

18:12, 01 июня 2023, ПАИ

Как делать сердечно-сосудистую реанимацию и накладывать жгут, показывают псковичам в Детском парке представители регионального отделения «Движение первых» на фестивале в честь Дня защиты детей, передаёт корреспондент ПАИ.

Также в зоне проведения есть точки МЧС, где можно померить боёвку пожарных, а также узнать, как используются спинальный щит и военные носилки.

«С виду экипировка выглядит тяжело, но когда на меня стали её надевать, сразу это как-то иначе стало восприниматься, чувствоваться — стала более воодушевлённой, стала больше понимать людей, которые ходят в такой форме и как они ощущают себя в ней. Когда первоначально надеваешь, тяжело. Это ещё и надевается непросто», — поделилась своими эмоциями от организованного праздника Карина Друляк и добавила, что она рада тому, что Псков развивается и есть такие возможности.

«Мы готовились практически на протяжении всего мая к проведению этого мероприятия. У нас здесь представлены площадки разных партнёров: это и Всероссийский студенческий корпус спасателей, и волонтёры гостеприимства, и артель псковских мастеров «Рыжая рысь», и многие другие волонтёры и активисты различных социальных проектов, связанных с культурой, историей и другими направлениями. Сегодня здесь разные интерактивные площадки, можно попробовать себя в абсолютно разных видах деятельности — от настольных игр до оказания первой помощи, что-то изготовить, смастерить, нарисовать. Это то самое взаимодействие с детьми, которое как раз лучше всего ими воспринимается, когда можно что-то потрогать, услышать, что-то сделать», — подчеркнула руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина.

Напомним, что фестиваль завершится летней дискотекой и танцевальными флешмобами, которые проведут студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и активисты Детского общественного совета при уполномоченной по правам ребёнка в Псковской области.