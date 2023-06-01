Псковские отличники побывали в кабинете у губернатора

19:21, 01 июня 2023, ПАИ

Девять отличников из Псковской области побывали в кабинете у губернатора Михаила Ведерникова сегодня, 1 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Школьники являются победителями юбилейной акции «Губернаторский дневник», которую проводит газета «Комсомольская правда – Псков» при поддержке правительства Псковской области.

«Вас в этом году более 500 человек. Это рекорд за все десять лет. Представляете, какая была конкуренция — и только девять человек стали победителями. Поздравляю вас с Днём защиты детей!» — сказал глава региона, открывая встречу.

Отметим, среди победителей пять девочек и четыре мальчика. Специально для встречи за круглым столом ребята подготовили свои личные вопросы главе региона. Также в процессе общения школьники рассказали Михаилу Ведерникову о себе и своих увлечениях.

Так, школьники уточнили, когда завершится ремонт в школе № 7 в Острове, кем глава региона мечтал стать в детстве, какие жанры книг он любит, каким он был в детстве, как проводит свой отдых и как смог занять свою должность. Также ребята рассказали главе региона о любви к своему хобби — бисероплетению, туризму, испанскому и игре на гитаре. Глава региона поделился, что его сын тоже решил заниматься игрой на гитаре и за вечер выучил «Кузнечика».

Михаил Ведерников показал ребятам, как устроен его кабинет. На рабочем столе — папки с документами, график, несколько телефонных аппаратов, один из них — для связи с президентом, министрами и руководителями субъектов РФ. В кабинете также работает мультимедийный экран, на котором отображаются все происшествия и события, рассказал глава региона.

«На самом деле не нужно стремиться стать губернатором. Нужно кем-то себя в вашем возрасте почувствовать и правильно выбрать профессию», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал школьникам, что любит свою работу. «У меня есть уникальная возможность приносить пользу и менять мир вокруг себя в лучшую сторону», — отметил губернатор, добавив, что его должность, несмотря на некоторые сложности, даёт большой простор для творчества.

Помимо этого, Михаил Ведерников вручил детям билеты в Зелёный театр на спектакль «Казаки в Париже». «У меня в команде практически нет двоечников и троечников», — подчеркнул глава региона. Также Михаил Ведерников рассказал, что только на втором курсе вуза понял, что учиться невероятно увлекательно, особенно если преподаватели интересно подают знания.

«Я мечтал о собаке, а родители были против. И я решил пойти работать на завод и заработал первые деньги. <...> А потом я хотел купил мопед, но родители решили, что собака всё же лучше», — рассказал губернатор.

Островичка Анастасия Иванова из школы № 7 имени В. Н. Пушкарева поделилась, что закончила 10-й класс с отличием, однако до этого училась не очень хорошо. «А как удалось так подтянуться?» — спросил губернатор. «Я решила уйти из плохой компании — и всё получилось. Раньше родители заставляли, а тут и самой захотелось», — отметила девочка.

В завершение мероприятия дети сфотографировались в губернаторском кресле, также каждый из них получил подарок, автограф и пожелания в дневнике от Михаила Ведерникова.

«Я живу своей работой. Я просыпаюсь — думаю о Псковской области, засыпаю — думаю о Псковской области. <…> И конечно, я заряжаюсь результатами работы», — заключил глава региона.

Отметим, что ежегодный конкурс «Губернаторский дневник» проводится с 2014 года и проходит уже в десятый раз. За всё время его проведения на приёме у губернатора Псковской области побывало 112 учеников школ Псковской области.

В течение учебного года школьники области стремятся получить за свои знания как можно больше пятёрок. Победителей акции определяют по итогам каждого триместра в трёх возрастных группах (2–4-е, 5–7-е и 8–11-е классы), выбираются школьники с максимально большим количеством отличных оценок, имеющие разносторонние интересы и активную жизненную позицию. Лучшие из лучших получают возможность принять участие во встрече-чаепитии с губернатором Псковской области.

На встрече школьники задают вопросы о детстве, семье, увлечениях, работе. На мероприятие учащиеся приходят со своими дневниками, в которых губернатор оставляет автограф и пожелания. У участников есть традиция в завершение встречи садиться в кресло губернатора Псковской области и загадывать желание.

В конкурсе этого года приняли участие 505 школьников (в 2022 году — 336 школьников), заработавшие суммарно свыше 146 000 оценок «отлично». В их числе ученица 3-го «Б» класса МБОУ СШ № 1 города Острова Виктория Дульдиер, получившая за год 598 пятёрок.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.