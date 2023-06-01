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Общество

Попробовать себя в роли журналистов смогли победители «Губернаторского дневника»

Экскурсию для отличников из районов Псковской области организовали в издательском доме «Медиацентр 60». Школьники смогли провести пресс-конференцию в медиацентре ПАИ и посетить помещения медиахолдинга в рамках акции «Губернаторский дневник», передаёт корреспондент ПАИ.

Поприветствовал участников мероприятия партнёр акции, директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. «Приятно всех вас видеть! <...> Уже десятый год проводят эту акцию. Замечательно, что девять деток смогли сделать невозможное!» — сказал он.

Дмитрий Алемасов подчеркнул, что школьники заработали «неимоверное количество пятёрок», а это «настоящая работа». «Мой сын закончил первый класс. <...> Когда я ему рассказал, сколько пятёрок в этом году вы набрали, он сказал: «Пап, это что, каждый день на каждом уроке отвечать? Я так не смогу!» А я ему ответил, что сможет», — поделился директор Псковского филиала Россельхозбанка.

Экскурсию для школьников провела руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова. Участникам акции рассказали, что медиахолдинг Псковской области объединяет ведущие средства массовой информации региона, охватывающие все без исключения современные медиаканалы.

Дети и их родители смогли познакомиться с работой ведущих, журналистов, редакторов, фотографов, а также примерить на себя эти роли. Например, ведущей пресс-конференции стала школьница Софья Тимофеева из 7-й школы Острова, а родители — спикерами, отвечающими на вопросы на тему 1 июня и Дня защиты детей, а присутствующие в зрительном зале стали журналистами.

Затем победители акции отправились на рабочее место корреспондентов ПАИ, далее посмотрели комнату записи на радио, а после стали ведущими новостей c помощью суфлёра.

Напомним, помимо этого, псковские отличники побывали в кабинете у губернатора. Отметим, что ежегодный конкурс «Губернаторский дневник» проводится с 2014 года и проходит уже в десятый раз. За всё время его проведения на приёме у губернатора Псковской области побывало 112 учеников школ Псковской области.

В конкурсе этого года приняли участие 505 школьников (в 2022 году — 336 школьников), заработавших суммарно свыше 146 000 оценок «отлично». В их числе ученица 3-го «Б» класса МБОУ СШ № 1 города Острова Виктория Дульдиер, получившая за год 598 пятёрок.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

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Попробовать себя в роли журналистов смогли победители «Губернаторского дневника»

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