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Псковский губернатор показал детям телефон для разговоров с Путиным

Приём победителей юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник» прошёл в правительстве Псковской области сегодня, 1 июня. После чаепития в главном зале глава региона Михаил Ведерников пригласил гостей к себе в кабинет. Там он рассказал школьникам, как устроено его рабочее место, и показал телефон для связи с президентом, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

Фото: «Комсомольская правда в Пскове»

«Жёлтый телефон не кажется необычным? Это специальная закрытая связь. По нему мы разговариваем с президентом», — сказал глава региона, добавив, что там можно увидеть пропущенные звонки министров из администрации или правительства.

Школьники спросили, часто ли звонит президент России Владимир Путин главе региона Михаилу Ведерникову. «Задача хорошего губернатора — сделать так, чтобы президент даже не вспоминал, что такая область существует. В хорошем смысле, конечно же», — объяснил школьникам губернатор.

Напомним, на мероприятие учащиеся приходят со своими дневниками, в которых губернатор оставляет автограф и пожелания. У участников есть традиция в завершение встречи садиться в кресло губернатора Псковской области и загадывать желание.

В конкурсе этого года приняли участие 505 школьников (в 2022 году — 336 школьников), заработавшие суммарно свыше 146 000 оценок «отлично». В их числе ученица 3-го «Б» класса МБОУ СШ № 1 города Острова Виктория Дульдиер, получившая за год 598 пятёрок.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

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