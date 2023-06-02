В Великих Луках временно отключили фонтан на площади Рокоссовского

11:29, 02 июня 2023, ПАИ

Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках с 2 июня временно отключили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Временное отключение фонтана связано с проведением профилактических работ.

Напомним, что в Великих Луках 16 июня пройдёт праздник фонтанов. В рамках мероприятия в городе будут работать многочисленные выставки, ожидаются выступления артистов, тематические викторины и конкурсы.