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Диспансеризация помогла выявить онкологию щитовидной железы у псковички

Диспансеризация помогла выявить онкологию щитовидной железы у псковички. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

«К нам обратилась 57-летняя женщина. Она пришла на приём для прохождения дифференциальной диагностики в плановом порядке. Жалоб у пациентки не было. По результатам диагностики и клинических исследований отклонений не было выявлено. Но при визуальном осмотре врача на предмет онконастороженности было выявлено увеличение щитовидной железы и подчелюстных лимфоузлов», – поделилась заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники № 2.

Для подтверждения выявленной симптоматики пациентку направили на второй этап диспансеризации, в рамках которого она прошла УЗИ щитовидной железы и сдала гормоны ТТГ, Т3, Т4.

По результатам обследования выявили отклонения. По анализу гистологии пришло заключение, которое подтвердило опасение медиков: «Злокачественное новообразование щитовидной железы первой стадии». Пациентку направили на лечение в Псковский областной онкодиспансер.

В отделение профилактики женщина вскоре вернулась, чтобы поблагодарить персонал за выявление онкологии на ранней стадии.

Напомним, получить направление на профилактический осмотр легко – достаточно записаться через сервис «Моё здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 миллион граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 миллионов граждан.

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