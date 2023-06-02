Михаил Ведерников — о безопасности в условиях СВО: Мы должны быть готовы ко всему

20:37, 02 июня 2023, ПАИ

Совместное заседание антитеррористической комиссии в Псковской области и оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России № 757 в части усиления мер безопасности, провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Открывая совещание, Михаил Ведерников заметил, что за последний месяц ряд российских регионов подверглись атакам беспилотников, нападениям диверсионно-разведывательных формирований. В Псковской области ранним утром 27 мая два ударных бесилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию вблизи деревни Литвиново Невельского района. В результате повреждены фасады и остекление административного комплекса станции, пострадавших нет.

Глава региона обратил внимание, что в силовые структуры информация поступила через три минуты после происшествия, после чего последовала незамедлительная реакция правоохранительных органов. Материал доследственной проверки передан в Главное следственное управление России, которое уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта. «Мы в свою очередь в ежедневном режиме проводим совещания, консультации по вопросам противодействия подобным инцидентам», — добавил Михаил Ведерников.

«Важный, хотя во многом очевидный вывод прошлой недели: никто не может дать стопроцентной гарантии, что таких ситуаций больше не будет. Это нужно знать и понимать всем. Есть комплексы, есть средства, которые позволяют минимизировать возможности подобных атак, но не исключить их», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что в правительстве региона сформирована рабочая группа, прорабатываются возможные варианты организации системы обеспечения безопасности граждан и объектов потенциальных террористических атак, изучается опыт регионов. Однако, как заметил Михаил Ведерников, это не только задача правительства Псковской области, но и обязанность собственников предприятий, которые могут стать объектами возможных преступных посягательств.

«Важно понимать, что полностью риски не исчезнут, наша страна находится в состоянии напряжённого противостояния крупнейшему военному блоку мира. С двумя странами — членами этого блока Псковская область граничит. Более того, наши десантники, наш спецназ с первых дней начала СВО профессионально, мужественно и эффективно выполняют все боевые задачи, которые были поставлены, поэтому они привлекают к себе дополнительное внимание противника», — добавил губернатор.

«Мы ситуацию должны оценивать трезво, заранее готовиться к различным сценариям, провокациям. Должны быть ко всему готовы. Мы — это не только участники совещания, это все жители Псковской области, главы муниципалитетов и муниципальные команды», — заметил Михаил Ведерников. Он напомнил о созданном в регионе центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, где каждый может получить базовые боевые, медицинские, тактические, теоретические навыки, понимание алгоритма поведения в нестандартных экстренных, чрезвычайных ситуациях.

«Во всех районах, особенно приграничных, должны быть сформированы группы активистов, добровольцев, которые будут готовы оказывать помощь в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Речь идёт о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, возможно, о помощи в охране важных объектов», — сообщил Михаил Ведерников и добавил, что в других субъектах были ситуации, когда именно благодаря бдительности местных жителей удалось предотвратить различные ЧС.

Кроме того, глава региона поручил организовать и провести информационную работу с жителями региона, чтобы каждый понимал, какие объекты могут быть потенциальными целями противника, какие действия предпринимать, какие есть телефоны оперативных служб.

«Жизнь продолжается. Безусловно, ни о каком военном положении речи быть не может. Мы на него не переходим. Оснований для этого нет. Но мы должны помочь населению разобраться во всех базовых инструментах, которые нужно использовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Предупреждён — значит, вооружён, а вооружённая цель не так привлекательна для противника», — заключил Михаил Ведерников.