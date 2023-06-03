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Общество

«Псковские драконы» вышли на старт Петровского гребного марафона

Фото здесь и далее любезно предоставлены Владимиром Кочергиным

Традиционный гребной Петровский марафон стартовал сегодня в 10:00 от крепости Орешек, что в истоке реки Невы напротив города Шлиссельбурга. Посвящён и приурочен этот праздник гребного спорта ко дню рождения основателя Санкт-Петербурга Петра Первого. Первый раз марафон состоялся в 2008 году и с каждым годом набирает всё большую популярность. Если в 2021 году было 738 участников, в 2022 году – 911, то в нынешнем – уже 1 283 гребца, и среди них – команда «Псковские драконы». Наши земляки – постоянные участники Петровского марафона и в своём классе лодок выступают там очень успешно.

«Псковские драконы» за полчаса до старта Петровского марафона 2023 года

На тесных берегах острова Орешек за полчаса до старта марафона среди тысяч участников нашу команду по моей просьбе разыскал московский путешественник и фотограф Владимир Кочергин. Владимир передал привет нашим землякам от Псковского агентства информации, пожелал удачи в сегодняшнем марафоне и сам присоединился к соревнующимся. Для Владимира дистанция Петровского марафона в 68 километров – заключительный участок его личного марафона. Начал он своё продолжительное путешествие по рекам Северо-Запада России 9 мая и через 26 дней одиночного плавания, преодолев около одной тысячи километров водного пути, к старту Петровского марафона прибыл вовремя. Позади реки Днепр, Великая, Шелонь, Ильмень-озеро и река Волхов.

«Псковские драконы» – команда серьёзная и уже неоднократно принимала участие в Петровском марафоне, а в 2018 году даже завоевала звание чемпионов мира в Венгрии. Желаем и сегодня удачи и успеха команде спортсменов Федерации гребли Псковской области на лодках «Дракон»!

Николай Бесклёвный

Николай Бесклёвный
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