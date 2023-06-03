«Псковские драконы» вышли на старт Петровского гребного марафона

14:10, 03 июня 2023, ПАИ

Традиционный гребной Петровский марафон стартовал сегодня в 10:00 от крепости Орешек, что в истоке реки Невы напротив города Шлиссельбурга. Посвящён и приурочен этот праздник гребного спорта ко дню рождения основателя Санкт-Петербурга Петра Первого. Первый раз марафон состоялся в 2008 году и с каждым годом набирает всё большую популярность. Если в 2021 году было 738 участников, в 2022 году – 911, то в нынешнем – уже 1 283 гребца, и среди них – команда «Псковские драконы». Наши земляки – постоянные участники Петровского марафона и в своём классе лодок выступают там очень успешно.

На тесных берегах острова Орешек за полчаса до старта марафона среди тысяч участников нашу команду по моей просьбе разыскал московский путешественник и фотограф Владимир Кочергин. Владимир передал привет нашим землякам от Псковского агентства информации, пожелал удачи в сегодняшнем марафоне и сам присоединился к соревнующимся. Для Владимира дистанция Петровского марафона в 68 километров – заключительный участок его личного марафона. Начал он своё продолжительное путешествие по рекам Северо-Запада России 9 мая и через 26 дней одиночного плавания, преодолев около одной тысячи километров водного пути, к старту Петровского марафона прибыл вовремя. Позади реки Днепр, Великая, Шелонь, Ильмень-озеро и река Волхов.

«Псковские драконы» – команда серьёзная и уже неоднократно принимала участие в Петровском марафоне, а в 2018 году даже завоевала звание чемпионов мира в Венгрии. Желаем и сегодня удачи и успеха команде спортсменов Федерации гребли Псковской области на лодках «Дракон»!

Николай Бесклёвный