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Общество

Москвич крутит педали… по реке Великой и далее

377 км по Днепру, 357 км по Великой, 15 дней в пути – такова только первая часть маршрута московского путешественника Владимира Кочергина, с которым я 23 мая неожиданно встретился посреди реки Великой.

Фото и видео здесь и далее: из архива автора и Владимира Кочергина / Открыточный вид псковских башен из лодки московского путешественника Владимира Кочергина

Мои рыбалки – это не только рыба и даже чаще – не столько рыба. Это и свежий воздух, и великолепная природа, и встречи с дикими животными и птицами. А ещё – самые неожиданные встречи с интереснейшими людьми. За 20 лет моего активного увлечения рыбной ловлей таких встреч набралось немало, но последняя, которая произошла два дня назад, пожалуй, одна из самых интересных…

Таких лодок я ещё не видел…

Лодка Владимира оборудована не только приспособлением для гребли ногами, но и солнечной батареей

Рыбачил я 23 мая на реке Великой в том же месте, где недавно с товарищами открывали щучий сезон. Рыбалка выдалась так себе – всего одна поклёвка и одна щука в моём улове за пять часов, хотя рыбина и неплохая попалась, весом чуть больше трёх килограммов. И вот когда я уже подумывал о завершении процесса пребывания на воде, моё внимание привлекла приближающаяся ко мне байдарка. Водного туриста или спортсмена на байдарке на Великой встретить не редкость, но такого я увидел впервые – он грёб… ногами. Вернее, грёб-то он, естественно, вёслами, но приводил их в движение не как все, руками, а именно ногами, полулёжа располагаясь в своей лодке.

Издалека этот байдарочник мне показался очень похожим на индийского велорикшу, крутящего педали. И так получилось, что эта необычная байдарка притормозила совсем неподалёку от моей лодки. Находившийся в ней молодой человек начал снимать с себя куртку, разделся до футболки: утренняя прохлада закончилась и поднявшееся почти в зенит солнце уже хорошо пригревало. Думаю, что снять верхнюю одежду его надоумил и мой внешний вид, я уже часа два как рыбачил с голым торсом.  Меня одолевало любопытство, я поздоровался с незнакомцем и попросил объяснить, что это за конструкция такая, да и, если можно, что за человек ей управляет.

Познакомьтесь – Владимир Кочергин

Владимир Кочергин – москвич, уличный музыкант, промышленный альпинист, бизнесмен и путешественник

Разговорились и через пять минут мы уже были «на одной волне», словно знали друг друга много лет, давно не виделись и вот встретились опять. Оказывается, передо мной был Владимир Кочергин, водный турист из Москвы. Его увлечение – сплав по рекам России. Занимается этим хобби уже давно. Раньше работал уличным музыкантом, занимался бизнесом, но закрыл его, говорит, надоело.

Сейчас на жизнь зарабатывает промышленным альпинизмом, а каждое лето выбирает новый водный маршрут и в одиночку (!!!) сплавляется по многочисленным рекам России. В прошлом году он прошёл на своей байдарке 4800 километров, три месяца проведя на сибирских реках. Я даже присвистнул, когда услыхал такие цифры. А в этом году он выбрал для своего путешествия воды Северо-Запада России: река Великая, река Шелонь, Ильмень-озеро, река Волхов, Ладожское озеро и конечная точка – крепость Орешек в истоке реки Невы.

«Гребу ногами, костров не развожу…»

Такую лодку я видел впервые – грести можно и ногами

В Псковской области Владимир начал своё путешествие по реке Великой от деревни Копылок Пустошкинского района и вот уже шестой день в пути. Проблем или каких-либо происшествий с начала путешествия не было. Но это уже второй участок его майского маршрута. С 9 по 15 мая он сплавлялся по реке Днепр от Аносовского льнозавода до Смоленска, пройдя 377 километров. Завтра (24.05.23) он планирует посмотреть Псков, потом разберёт свою лодку, сядет на автобус и переберётся на реку Шелонь.

Ещё Владимир рассказал об интересной индивидуальной особенности – в своих путешествиях для приготовления пищи он не разводит костров, а всего лишь замачивает крупы, и этого достаточно для здорового питания (оказывается, имеются и такие крупы). Тем самым он, в первую очередь, экономит много времени, не тратя его на поиски дров, да и не везде их можно найти.

Для меня многое было впервые, я задавал много вопросов, Владимир по-простому, без какого-либо напряжения отвечал на них. Но главное, о чём я попросил рассказать, это про «педали» на его лодке, про этот необычный способ гребли ногами. «В прошлом году я прошёл на байдарке почти пять тысяч километров. И из них ровно половину прогрёб ногами. От монотонной и длительной гребли руки устают, а хочется и надо плыть дальше. В интернете я как-то увидел видео о вьетнамской гребле ногами. Решил, что надо и мне так попробовать. Подумал, как мне приспособить вёсла для гребли ногами на своей лодке. И вот результат», – рассказал он.

Тут же по моей просьбе Владимир продемонстрировал, как это работает, непринуждённо и нисколько не напрягаясь, сделал круг возле моей лодки, работая исключительно ногами.

Москвичу – о Пскове и псковичах

Я не только расспрашивал Владимира, но и сам заливался, как соловей, рассказывая, какой у нас красивый город и сколько в нём исторических достопримечательностей, и ближайшая совсем рядом, уже через десяток километров погост Выбуты с церковью и выбутскими порогами. Рассказал и легенду о княгине Ольге. В этот момент над нами пролетал самолёт Ан-2, и я упомянул, что именно сейчас в Пскове проходят традиционные ежегодные соревнования парашютистов на Кубок Вооружённых сил, посвящённые легендарному командующему ВДВ Герою Советского Союза генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

Очень он удивился мастерству и спортивному долголетию наших заслуженных мастеров спорта, мировых рекордсменок псковичек Любови Екшикеевой и Елены Лактионовой, о них я не преминул тоже рассказать в двух словах. Начал было рассказывать, где, что и на каком берегу в Пскове находится, но Владимир вежливо меня остановил и сказал, что ему уже пора двигаться дальше. Как тут возразишь?

Обменялись телефонами. Я пожелал ему удачи в завершении и сегодняшнего путешествия, и на всём выбранном им маршруте. В ответ услышал: «А вам удачной рыбалки!». На том и разошлись. Я направился к берегу, продолжать рыбалку уже не видел смысла, а мой новый знакомый непринуждённо вставил ноги в импровизированные педали на вёслах и неспешно продолжил грести вниз по реке Великой.

Я подписался на YouTube-канал покорителя сибирских рек

Но на этом мы не расстались. Сразу же по приезде домой я заглянул в интернет и решил узнать побольше, кто такой Владимир Кочергин, ведь он там, во всемирной паутине, наверняка отметился. И действительно, есть, и даже не один, а… сразу 30 тёзок и однофамильцев. Набрал в строке поиска «Владимир Кочергин – уличный музыкант». Вот, уже лучше, но и таковых оказалось трое. Один из них явно не подходил по возрасту, а вот другой очень похож. Тут же я прослушал и авторский музыкальный видеоролик с удивительно красивой музыкой. Какой же замечательный человек мне сегодня повстречался.

По WhatsApp отправил ему ссылку на этот ролик с вопросом: «Это вы?» И сразу же получил ответ: «Нет, это не я. Вот мой канал: https//youtube.com/@t1ouristt». В течение следующих тридцати минут я ознакомился с перечнем снятых Владимиром видеороликов, их 141! – здесь и музыкальные (познакомлюсь попозже), и о его путешествиях. Где он только не был – реки Болотея, Котуй, Чериндохон, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Ахтуба, Кама, Протва и др. Успел посмотреть два видео «Котуй-1» и «Котуй-2».  Да-а! Это вам не река Великая…

Сибирская река Котуй в Красноярском крае в верхнем течении горная, со стремительным течением, опасными порогами, безлюдными берегами, с медведями, волками, лосями и оленями. При сливании с рекой Хетой образовывает реку Хатанга. И удивительная природа – суровая и красивая. Помните фильм «Угрюм-река»? Вот где-то в этих местах и происходили те исторические события. Посмотрел оба видео и тут же нажал кнопку «Подписаться». Очень интересно.

Поразило количество разорённых медведями охотничьих заимок, в них Владимир иногда останавливался для ночлега. Дверь в заимку специально не закрывают. Иначе медведь всё равно проникнет туда, выломав окно, а потом и дверь, и после этого переночевать там будет очень сложно. И опять спрашиваю Владимира: «Засмотрелся вашими видео. Медвежьи погромы – это что-то! А к вам в палатку зайти в гости косолапый ни разу не пытался?» Сразу же ответ: «Один раз было такое, возле палатки мишка тёрся. Я радиоприёмник включил, он испугался и убежал».

До чего удобная вещь эти педали на лодке – ногами гребёшь, а руки свободны, вот и переписываемся легко и быстро. Кстати, забыл рассказать – на лодке Владимира имеется солнечная батарея и её мощности и ёмкости хватает для автономной подзарядки и телефона, и навигатора, и квадрокоптера с фотоаппаратом. Так что в своих путешествиях Владимир не боится остаться с разряженным телефоном или без навигации. Наверное, у нашего путешественника много и других приспособлений для длительного автономного пребывания вдали от цивилизации, но о них я расспросить Владимира не успел.

Чтобы не нарушить привычный порядок течения событий

Владимир Кочергин не только путешественник, но и отличный фотограф. На фото его лодка на берегу Псковы

Около восьми часов вечера Владимир остановился для ночлега на острове у деревни Промежицы, а на другой день в семь часов утра уже отправился покорять град Псков. Я предложил ему провести пешую экскурсию по городу на 2-3 часа. Но путешественник отказался: «Николай, большое спасибо за экскурсию по Пскову, но я откажусь. Боюсь, что выгорю эмоционально и не захочется никуда дальше плыть. Со мной такое бывает, когда нарушается привычный порядок течения событий».

Я не настаивал: «Но тогда рекомендую самостоятельно всё же заглянуть прямо на лодке в реку Пскову всего метров на 500. Это как раз вокруг Псковского крома (кремля)». Предлагал я свою помощь и по перевозке Владимира с его хозяйством с берега реки Великой на Шелонь. Но путешественник и от этого моего предложения тоже отказался. И отправился он во второй половине дня в Дедовичи на рейсовом автобусе. Но советом зайти в реку Пскову Владимир всё же воспользовался: «Николай, спасибо за совет зайти в Пскову, без вас бы мимо проплыл. Я сейчас в автобусе еду в Дедовичи. Псков посмотрел, как смог, продукты купил. Спасибо за предложенную помощь». И прислал два фото, где на фоне башен Псковского кремля на воде Псковы видна одинокая лодка нашего московского путешественника.

И в завершение нашей уже заочной встречи я ему написал: «Я надеюсь уже этим летом увидеть ваш фильм о майском путешествии по псковским рекам. Приятно было познакомиться. Счастливого пути, Владимир Кочергин!»

Николай Бесклёвный
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