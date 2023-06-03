Автомобиль протаранил опору ЛЭП в Великолукском районе
Водитель, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением и наехал на контейнерную площадку для сбора мусора, после чего автомобиль опрокинулся на крышу, попутно протаранив опору линии электропередач. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД и полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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