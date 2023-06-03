Автомобиль протаранил опору ЛЭП в Великолукском районе

14:29, 03 июня 2023, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением и наехал на контейнерную площадку для сбора мусора, после чего автомобиль опрокинулся на крышу, попутно протаранив опору линии электропередач. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД и полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.