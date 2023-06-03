В Порховской крепости продолжаются археологические раскопки

23:08, 03 июня 2023, ПАИ

Археологические раскопки в Порховской крепости вошли в активную стадию и проводятся параллельно реставрационным работам. О промежуточных результатах исследований рассказала заместитель начальника раскопок на объекте Елена Яковлева, пишет газета «Порховский вестник».

«Несмотря на то что крепость исследуется уже почти пятьдесят лет, вопросов у учёных и археологов остаётся очень много, – подчеркнула Елена Александровна. – Тип раскопок – архитектурно-археологические шурфы. Предыдущие исследования проводились на небольших площадях, их целью являлись выявление утраченных элементов крепости, установка глубины фундаментов башен и стен, исследование состояния материалов и конструкций сооружений, определение уровня дневных поверхностей разных эпох истории крепости. И нынешнее исследование решает те же задачи».

Специалист объяснила, что в настоящее время ведутся комплексные научно-проектные исследования, необходимые для доработки проекта реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Порховская крепость». Одновременно с этим завершается ранее начатый этап реставрации Средней башни. Поскольку данные для корректировки проекта реставрации требовалось получить оперативно, то зимой был проведён первый этап археологических исследований.

Сейчас уже выполнено более 10 шурфов. Открыто древнее мощение проезда Псковских крепостных ворот. Наиболее интересным и важным открытием, по словам специалистов, является обнаружение тайного хода к воде в северо-восточной части крепости между Никольской и Малой башнями.

В составе находок большую часть занимают предметы повседневного быта обитателей крепости: хозяйственная утварь, железные ножи, обувные подковки, фрагменты керамической посуды и другие. Обращают на себя внимание находки деталей замков русского огнестрельного оружия XVI–XVII веков, а также средневековые монеты различного достоинства XVI – начала XX века.

«Любопытный сюжет удалось обнаружить при раскопках в Малой башне, – продолжает археолог, – где в слое средневекового пожара были найдены многочисленные части навесных замков XV–XVI веков. Почему столько замков в одном месте, было ли это хранилище сундуков с добром или что-то другое – данные находки требуют разгадок и дальнейшего осмысления».

По её словам, интересен в точки зрения истории ботанического сада раскоп под боевым ходом у северной стены. Там обнаружена железная труба, которая, вероятно, использовалась садоводами второй половины XX века для полива растений с помощью помпы, перекачивающей воду из реки.

Елена Яковлева сообщила, что раскопки в крепости будут продолжаться ещё какое-то время. По их результатам археологи организуют выставку найденных элементов в Порховском музее и составят подробный рассказ о проведённых работах для заинтересованной общественности.