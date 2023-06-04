Сербские журналисты посетили Талабские острова Псковского озера

13:53, 04 июня 2023, ПАИ

Сербские журналисты посетили Талабские острова Псковского озера, сообщается в группе «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

На третий день своего путешествия сербские журналисты провели съёмки на острове имени Белова (остров Верхний).

Они также побывали на острове Талабск (остров имени Залита), «который прославился на весь православный мир тем, что здесь жил известный старец протоиерей Николай Гурьянов, тележурналисты побывали в келье старца, на его могиле, в храме, где он служил».

В этот же день группа Бошко Козарски отправилась в Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь, основанный в 1455 году выходцем из Сербии, афонским монахом Саввой Крыпецким.

В планах тележурналистов посещение ещё одной святой обители, история которой также связана с именем Саввы Крыпецкого, – Снетогорского монастыря.

Во всех местах съёмок группу сопровождает директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Напомним, что фильм о Псковской области, её исторических памятниках и красивых окрестностях снимет съёмочная группа из Сербии.