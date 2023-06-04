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Сильный нагрев смартфона может косвенно указывать на взлом - эксперт

Частые перезагрузки и зависания смартфона, сильный нагрев и быстрая разрядка аккумулятора, рост объема передачи данных и трафика мобильного интернета могут быть косвенными признаками того, что устройство удаленно взломали, рассказал специалист Лаборатории компьютерной криминалистики компании F.A.С.С.T (бывшее российское подразделение Group-IB) Игорь Михайлов.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Косвенными признаками того, что доступ к устройству есть у посторонних, и оно удаленно взломано, можно считать: смартфон сильно нагревается, быстро садится аккумулятор; ухудшение производительности, зависания и частые перезагрузки устройства; приложения запускаются, открываются сами по себе; вырос объем передачи данных, трафик мобильного интернета; может быть характерное «эхо» во время разговора», — подчеркнул эксперт, передает РИА Новости.

По его словам, самостоятельно обнаружить, что у третьих лиц есть доступ к смартфону, трудно, потому что шпионские программы максимально незаметны. «Атаку высокотехнологичного типа могут обнаружить только специалисты по киберфорензике. Как правило, к нам обращаются, когда уже что-то произошло: списалась крупная сумма со счета, у владельца устройства стали требовать деньги за нераспространение, например, содержимого электронных писем, чатов, видео или фото приватного содержания», — отметил Игорь Михайлов.

Он объяснил, что заражение определяют технические специалисты через экспертизу: они изучают аппаратные и программные компоненты потенциально скомпрометированных смартфонов, а также наличие актуальных паролей пользователя в базах с утечками данных, проверяют, к каким устройствам привязаны аккаунты владельца устройства. Отдельно специалисты смотрят на поведение программ, установленных на устройстве — какие данные и в каком объеме программы отправляют и принимают, с какими управляющими серверами коммуницируют.

«Чтобы свести вероятность взлома, шпионажа к минимуму, необходимо поставить двухфакторную аутентификацию в сервисах и приложениях, особенно в мессенджерах. Также рекомендуется не устанавливать приложения из непроверенных источников, обновлять приложения и операционную систему устройства, установить сложный пароль для электронной почты, к которой привязан аккаунт смартфона, удалять неиспользуемые приложения, ограничивать доступ приложений к камере, диктофону, геопозиции», — заключил он.

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