ВИДЕО Вышел в эфир новый выпуск программы «Тема недели»
Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».
В новом выпуске расскажут об открытие в Пскове офиса госфонда «Защитники Отечества», как прошла юбилейная акция «Губернаторский дневник» и обсудят отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2022 год, с которым он выступил на 22-й сессии Псковского областного Собрания.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 июня 2023
Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли незабываемо – Михаил Ведерников