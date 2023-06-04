ВИДЕО Вышел в эфир новый выпуск программы «Тема недели»

20:02, 04 июня 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В новом выпуске расскажут об открытие в Пскове офиса госфонда «Защитники Отечества», как прошла юбилейная акция «Губернаторский дневник» и обсудят отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2022 год, с которым он выступил на 22-й сессии Псковского областного Собрания.