В кресле губернатора, или Резерв на будущее

18:06, 02 июня 2023, ПАИ

Посидеть в кресле губернатора Михаила Ведерникова, пожать ему руку и сфотографироваться с главой региона смогли девять детей из Пскова, Великих Лук, Острова, Пустошки, Нового Изборска в рамках акции «Губернаторский дневник», организованной в десятый раз «Комсомольской правдой в Пскове» при поддержке правительства Псковской области. Секреты воспитания и высоких достижений в учебе своих детей раскрыли родители отличников - победителей акции в беседе с корреспондентом ПАИ.

Владимир Калагин, папа старшеклассника-отличника Андрея Калагина, ученика псковской школы №1 имени Л. М. Поземского, отмечает, что его сын самостоятельный и дисциплинированный. По его словам, юноша всерьез увлекается спортом - он выступает на всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», в прошлом году поучаствовал в первенстве по плаванию в Саранске.

«Восемь лет занимаюсь плаванием, хожу в Дом спорта, имею первый спортивный разряд», - рассказал сам старшеклассник на приеме у губернатора. Школьник также спросил у главы региона, каким видом спорта он занимался в юности. И услышал в ответ: дзюдо.

«Ничего сверхъестественного. Он у нас спортсмен. Думаю, что спорт делает свое дело. Андрея это самоорганизует, дисциплинирует, характер волевой вырабатывается, командный дух, в том числе когда участвуешь в состязаниях», - подчеркнул Владимир Калагин.

А вот мама Петра Давыдова, победителя из великолукской школы № 6 имени А. В. Попова, Марина Давыдова уверена, что самая главная мотивация для ребенка - это личный пример родителей. Женщина воспитала уже трех отличников: двух сыновей и дочь.

«Сам любишь учиться с пеленок, показываешь, как учиться с удовольствием. Своим примером показываешь. Он у меня абсолютно надёжный человек, в 11 лет с ним можно было оставить моего внука, которому было два года», - делится мама Петра.

Главный пример для подражания у Святослава Васильева - его отец, военнослужащий. И сын, когда вырастет, тоже мечтает стать военным, «пойти по стопам отца». В их семье считают, что высоких результатов может добиться только трудолюбивый и дисциплинированный человек.

«Я строгая мама, со мной не забалуешь. С самых малых лет я всегда внушала, что он должен быть лучшим, и лучшим во всех сферах. От него требуется быть воспитанным, умным мальчиком, уважать родителей, ценить их труд и то, что они делают для тебя, уважать и слушать преподавателей и воспитателей в саду. В головку это уместилось - никогда не было серьезных нюансов. Бывает, что он говорит, что немного устал. Но в итоге сам после того, как отдохнет, сделает то, что нужно было сделать. За весь учебный год мы пропустила всего 2 дня занятий в школе», - рассказывает Ирина Васильева.

Шестиклассница Нина Смирнова приехала в Псков из Великих Лук вместе со своей мамой Ириной. Девочка учится в лицее № 11. Помимо школьной программы, она изучает испанский и немецкий языки. В семье благие инициативы дочери поощряются, говорит мама школьницы. Она отмечает невероятную любознательность дочери.

«Всячески поддерживаем все ее начинания. Мы не отказываем ей ни в какой инициативе, мы максимально прилагаем усилия, чтобы это сбылось. На «Губернаторский дневник» она сама выдвинулась, полностью ее инициатива. А мы поддержали, мы дали, что она хотела. Чтение - огромная часть ее жизни и большая статья семейного бюджета, мы стараемся покупать все книги. Она читает приключенческую литературу, что-то из современных авторов. Ей это нравится. Она сама пишет, что ей нужно заказать в книжных магазинах», - делится Ирина Смирнова.

Отличники не ограничиваются только безупречной учебой, но и всесторонне развиваются. «Мы окончили музыкальную школу по классу фортепиано. Дочери нравится история, обществознание, музыка - вот такие предметы. Но времени хватает и на встречи с друзьями», - рассказывает мама Елена Кожинская. Семья приехала из Пустошки. Секретом успеха дочери мама Арины называет «трудолюбие и упорство».

Упорства в обучении не занимать и семикласснику Ярославу Уварову, ученику Новоизборской средней школы (Печорский район) - за учебный год он получил более 500 пятерок. Марина Уварова заметила, что ее сын подает заявку на участие в акции уже второй год подряд. В прошлом году юноше не удалось попасть на конкурс, а вот вторая попытка оказалась удачной. Помимо отличных успехов в школе Ярослава интересует дополнительное образование.

«Мой сын посещает военно-патриотический клуб «Рубеж». И стал победителем конкурса для одаренных детей на базе клуба «Вега» агротехнического колледжа с проектной работой про исследование мирового океана», - обратила внимание мама школьника.

Всё успевает иученица школы № 7 города Острова Софья Тимофеева. Она учится в музыкальной школе по классу скрипки, посещает танцевальный класс и занимается пением в вокальной группе. Кроме того, в списке ее увлечений - лепка, рисование, бисероплетение. «И времени на отдых тоже хватает», - добавила мама девочки. На конкурс «Губернаторский дневник» семья попала неожиданно, по предложению классного руководителя.

Отметим, что Софья Тимофеева в рамках акции «Губернаторский дневник» смогла примерить на себя роли ведущей медиацентра ПАИ, ведущей новостей телеканала «Первый Псковский», а губернатор Михаил Ведерников пригласил школьницу в свою команду на должность специалиста по связям с общественностью, когда она вырастет. Пока Софья учится во втором классе.

Еще одна островичка, третьеклассница из школы № 1 Виктория Дульдиер попала на конкурс по примеру своей двоюродной сестры, которая участвовала в акции несколько лет назад. Сейчас ее родственница учится в МГУ, рассказывает мама Виктории Елена Дульдиер.

«Вика сама инициатор участия, вдохновила ее двоюродная сестра своим примером. Очень гордимся своей дочерью. Она дополнительно занимается в секции баскетбола, является капитаном команды. А еще она участник шахматного клуба. С сентября планируем пойти в художественную школу и музыкальную, по классу фортепиано. Куда хочет, а мы не препятствуем», - перечислила планы дочери Елена Дульдиер.

Старшеклассница Анастасия Иванова из Острова сначала не планировала подавать заявку на участие в конкурсе. «Дочка скептически отнеслась, но решили попробовать, попросили учителя выписать оценки. Инициатива была больше мамина. Дочь до девятого класса училась - почти тройки были, а в девятом классе взялась за ум. И окончила с красным аттестатом. Она успевает помогать нам по дому. В выходные, когда я на работе, сидит с младшей сестрой», - отметила мама отличницы Ольга Иванова. И добавила, что Анастасия также занимается дрессировкой своей собаки, тренируется в лыжной секции, а с мая этого года посещает фитнес-центр «Атлетик» в Острове.

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Ежегодный конкурс «Губернаторский дневник» проводится с 2014 года и проходит уже в десятый раз. За всё время его проведения на приёме у губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области. В конкурсе этого года приняли участие 505 школьников (в 2022 году – 336 школьников), заработавшие суммарно свыше 146 000 оценок «отлично».

В этом году победители «Губернаторского дневника» не только приняли участие во встрече-чаепитии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Они вместе с родителями также посетили издательский дом «Медиацентр 60», где смогли попробовать себя в роли журналистов и посетили псковский «Кванториум».

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь. Фоторепортаж с юбилейной акции «Губернаторский дневник» смотрите здесь