Шансы на одобрение заявки на использование ДЭГ в Псковской области оцениваются как высокие

10:53, 05 июня 2023, ПАИ

Шансы на одобрение заявки в ЦИК на использование ДЭГ в Псковской области оцениваются как высокие. Об этом в программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» сообщил руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков.

«В ЦИК отслеживают много критериев. Например, выборы в Псковскую гордуму, когда ДЭГ применялось впервые в нашем регионе: тогда электронным голосованием воспользовалось примерно 10,5 тысячи избирателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда сказала, что это очень хороший результат. И это тоже идёт в копилку применения ДЭГ на предстоящих выборах в этом году и на президентских выборах в следующем году точно.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов ведёт большую кампанию по ДЭГ. Я бы вообще назвал его миссией ДЭГ, потому что проведена громадная работа. Он лично выезжает в каждый район, общается с людьми, с экспертами, рассказывает, что такое ДЭГ», - сказал Илья Стрелков.