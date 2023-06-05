Почти 60% россиян поддерживают запрет на управление электросамокатом до 18 лет – опрос

11:40, 05 июня 2023, ПАИ

Шесть из десяти россиян поддерживают введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, показал опрос сервиса SuperJob для РИА Новости.

Ранее депутаты «Единой России» предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет.

«За предлагаемые меры высказались 59 % россиян, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступает каждый четвертый (26 %)», — показал опрос, в котором приняли участие 1 600 респондентов.

Свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 17 %, обозначенные меры слишком жесткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 9 % считают их слишком мягкими.

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (67 % против 54 % среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (64 % против 56 %). При этом опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27 % против 13 %).