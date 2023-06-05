Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 60% россиян поддерживают запрет на управление электросамокатом до 18 лет – опрос

Шесть из десяти россиян поддерживают введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, показал опрос сервиса SuperJob для РИА Новости.

Ранее депутаты «Единой России» предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет.

«За предлагаемые меры высказались 59 % россиян, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступает каждый четвертый (26 %)», — показал опрос, в котором приняли участие 1 600 респондентов.

Свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 17 %, обозначенные меры слишком жесткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 9 % считают их слишком мягкими.

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (67 % против 54 % среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (64 % против 56 %). При этом опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27 % против 13 %).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июня 2023

Игорь Сопов: Рассчитываем на высокую явку в сентябре
05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области планируют провести в три дня
05 июня 2023

О старых псковских традициях на Троицу рассказали в музее
05 июня 2023

Бои реконструкторов и фестиваль сето: опубликована летняя программа Изборского музея
05 июня 2023

Старт избирательной кампании в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
05 июня 2023

О детективной истории про австрийского поручика в начале XX века рассказали псковские архивисты
05 июня 2023

Ольга Евстигнеева: В Псковской области нет кадрового дефицита среди соцработников
05 июня 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...