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Общество

Ольга Евстигнеева: В Псковской области нет кадрового дефицита среди соцработников

В Псковской области нет кадрового дефицита среди социальных работников. Об этом в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

По её словам, работникам данной сферы приходится работать не с самыми простыми категориями граждан. Это и пенсионеры, и многодетные семьи, и малообеспеченные люди.

«Не каждый сможет быть соцработником, многие приходят и уходят, потому что не справляются, а если остаются, то остаются навсегда. Молодёжь тоже к нам приходит. Не так много, как хотелось бы, но всё же молодые люди есть. В этом году молодые девушки уже успели стать заслуженными соцработниками благодаря тому, что они креативно подходят к своей работе», — подчеркнула председатель комитета по социальной защите Псковской области.

Она также сообщила, что работают в этой сфере в основном женщины.

«Соцработник – это и педагог, и психолог, и мама, и папа... На одного соцработника приходится 16 подопечных в городе и восемь на селе. На селе соцработники доставляют продукты, дрова, помогают прибраться, приготовить. Люди очень ждут соцработников. Если «свой» соцработник в отпуске или болеет, тут, конечно, «беда» – надо привыкать к новому человеку», — поделилась Ольга Евстигнеева.

Она добавила, что в Псковской области трудится 788 соцработников, которые обслуживают более 8,5 тысячи человек.

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Ольга Евстигнеева: В Псковской области нет кадрового дефицита среди соцработников
05 июня 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

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