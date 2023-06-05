О старых псковских традициях на Троицу рассказали в музее

12:21, 05 июня 2023, ПАИ

Духов день отмечают православные христиане 5 июня. В этот день принято украшать храмы и дома березовыми ветками, рассказала в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» сотрудница Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко.

Она также рассказала, что Троица на Псковской земле связана с поминальной обрядностью: в эти дни псковичи посещают могилы родственников. «На Троицу также принято было красить яйца, но не в красный, а в зелёный. Для этого, например, использовали отвар из листьев берёзы», — отметила Евгения Кривенко.

Сотрудница музея также добавила, что в это время нельзя было взаимодействовать с водой: ходить в баню, мыть полы или купаться в водоёмах. «Символом прощания с весной на Псковщине считалось избавление от березовых веточек: их ставили к иконам, бросали в сарай от мышей, ставили на грядки для хорошего урожая», — рассказала гостья медиацентра.

Напомним, сегодня Духов день отметят в усадьбе народа сето в деревне Сигово. Как ранее сообщили в Изборском музее-заповеднике, гостей в усадьбе ждёт традиционное застолье — кирмаш — не обойдётся без сетоских песен и танцев. Также в этот день гости праздника смогут увидеть выступление музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе».