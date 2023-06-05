Почему Россия повернулась в сторону Африки, рассказал псковский дипломат

17:33, 05 июня 2023, ПАИ

Почему Россия повернулась в сторону Африки, рассказал глава представительства МИД в Пскове Сергей Ефименко в интервью ПАИ.

«Недружественные, мягко скажем, действия Запада побудили Россию к тому, что Россия вынужденно и намеренно, о чём нам также свидетельствует концепция внешней политики, отстаивает свои права как на существование, так и на свободное развитие всеми имеющимися у нашей страны средствами», – Сергей Ефименко.

По его словам, Россия в рамках концепции внешней политики намерена развивать те направления, которые будут эффективными.

«Как раз Африка – одно из таких направлений. Поэтому надо сказать, что Россия безусловно солидарна с африканскими государствами в их стремлении к установлению более справедливого мира. Мы все прекрасно видим, к чему привёл так называемый «мир, основанный на правилах», как его называют наши западные коллеги, и когда эти правила, в зависимости от конъюнктуры, меняются в одночасье, в зависимости от того, как это выгодно тем, кто эти правила устанавливает. С африканским континентом у нас единое понимание того, что нужно от подобных подходов переходить к установлению справедливого и многополярного мира. Кстати, 1 июня наш министр Сергей Лавров принял участие и во встрече глав МИД БРИКС – ещё одно важное направление для России, и эта встреча также состоялась в Кейптауне, где он и был в своём турне», – заключил дипломат.

Полностью интервью можно почитать здесь.