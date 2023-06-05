Чат-бот для помощи жителям запустят в Псковской области

20:48, 05 июня 2023, ПАИ

Чат-бот с информацией о мерах поддержки жителей Псковской области запустят в регионе. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Есть проект, который находится на стыке с государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Мы его готовим. В ближайшее время будет запущен чат-бот, информирующий о мерах поддержки, который будет рассказывать обо всех историях, которые работают на территории региона. С его помощью возможно будет понять, какая мера поддержки тебе положена, куда тебе обратиться и что тебе для этого нужно», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, чат-бот скоро будет запущен.

Отметим, что губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что за пять лет регион кардинально улучшил свои позиции в федеральном рейтинге цифровой трансформации и Псковская область перешла с 84-го на 32-е место. В СЗФО регион занимает третье место.