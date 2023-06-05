О мебели поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Директор мебельного центра «12 стульев» Андрей Денисов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 5 июня.
Главное из эфира:
- цены на мебель в магазинах могут подорожать в течение года. В связи с этим эксперты рекомендуют приобретать такие товары сейчас, чтобы в дальнейшем не переплачивать;
- в 20–25 % оценивается падение продаж и производства мебели относительно предыдущих лет;
- уход IKEA с рынка не привёл к существенному переформатированию мебельного рынка. Большинство производителей продолжили работу и получили возможность расширить клиентскую базу;
- белорусская мебель наряду с российской в последнее время пользуется повышенным вниманием со стороны покупателей. Этому способствует широкая ассортиментная линейка и достойное качество конечной продукции;
- пандемия коронавируса заставила многих псковичей задуматься о комфортной мебели и сменить неудобные диваны на более дорогостоящие и удобные варианты;
- итальянские дизайнеры продолжают удерживать лидирующие позиции в создании мебели и остаются лучшими в мире. При этом всё чаще замечается тренд копирования изделий другими фабриками в большинстве стран.
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