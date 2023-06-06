Горячую линию для вопросов о выборах открыли в Псковской области

10:06, 06 июня 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области открывает горячую линию для вопросов о выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

Получить оперативную информацию по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний этого года можно по телефону 8 (800) 222-72-60.

Связаться со специалистами можно в будние дни с 9:00 до 18:00 и в выходные дни с 10:00 до 14:00.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Сентябрьские выборы в регионе пройдут в три дня (8, 9 и 10 сентября).