В Пушкинский день псковичи почтили память великого поэта

13:19, 06 июня 2023, ПАИ

Традиционная торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду состоялась в Пушкинский день России 6 июня. В церемонии, посвященной 224-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, приняли участие официальные лица, деятели культуры, искусства, школьники Пскова и жители города, передаёт корреспондент ПАИ.

«Дорогие друзья, сегодня 224-я годовщина со дня рождения нашего великого поэта А. С. Пушкина. С его сказок начинается наше детство, с его стихов – наша сознательная школьная жизнь», – обратился с приветственным словом к присутствующим глава города Борис Елкин.

Он отметил, что Александр Пушкин внёс большой вклад в культуру и литературу. «Наша задача – почитать, ценить, передавать будущим поколениям память о нём», – заключил он.

Также к присутствующим обратился председатель Псковской городской думы Александр Гончаренко. «Дорогие псковичи, сегодня мы собрались в этом месте почтить и вспомнить Александра Пушкина, который прославил произведениями нашу страну. Он родился 224 года назад, и мы о нём помним! Поздравляю всех с этой замечательной датой, память о таких людях должна сохраниться на века, с праздником!» – поздравил присутствующих Александр Гончаренко.

На церемонии образцовый художественный коллектив студии классического танца «Щелкунчик» имени Л. Г. Изотовой исполнил «Розовый вальс».

Также свои стихи, посвящённые Александру Пушкину, прочитали псковские поэты: Виктор Зверев - «Обитель поэта», а заслуженный работник культуры РФ, почётный работник общего образования РФ, обладатель звания «Душа земли Псковской», художник, драматург, писатель Ирена Панченко прочитала произведение «Тригорские яблоки».

В завершение церемонии участники возложили цветы к памятнику.

Отметим, что 6 июня в стране ежегодно отмечают Пушкинский день России. Пушкинский праздник имеет статус всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно указу президента РФ № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области с 2 по 4 июня. Узнать, как прошло мероприятие, и посмотреть фоторепортажи с места событий можно здесь.