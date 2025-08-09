Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Новые законы вступили в силу с сегодняшнего дня

О том, какие законы вступают в силу с сегодняшнего дня, сообщает «Парламентская газета».

Фото: ПАИ

Уточняются требования безопасности при категорировании объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования РФ. По решению руководителя организации можно оборудовать объект средствами обнаружения токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов. Также возможна установка средств противодействия беспилотникам.

По поручению президента России Владимира Путина был введён новый класс воздушного пространства H. Он предназначен для полётов беспилотных воздушных судов и устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности. Информацию о маршрутах полётов будет публиковать Росавиация.

Кроме того, экзамены для приобретения гражданства проводятся государственными учреждениями, перечень которых установлен Правительством РФ. По русскому языку они проводятся в устной и письменной формах, по истории России и основам законодательства РФ – в письменной форме. Максимальная продолжительность времени проведения экзаменов – не более 90 минут.

