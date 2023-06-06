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Экономика

В этом году под Псковом запустят вторую очередь лесозавода

Вторая очередь ООО «Оско-Инвест» будет запущена в Псковской области в этом году. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото Андрей Михеев. Фото: Андрей Степанов/ПАИ

«В перспективе у нас ряд проектов, в частности, губернатор упомянул в отчёте, что в прошлый период был реализован, в первую очередь, проект в сфере лесопереработки, компания ООО «Оско-Инвест» в деревне Спасовщина», – сказал Андрей Михеев.

По его словам, открытие предприятия проходило в период непростых ковидный ограничений. «Компания практически завершила реализацию второй очереди, поэтому тоже в этом году можно анонсировать запуск второй очереди в деревне Знаменка. Это тоже недалеко по Гдовской трассе, то есть два рядом объекта будут находиться», – подчеркнул гость медиацентра.

Также Андрей Михеев рассказал, что в области будут реализованы проекты в сфере сельского хозяйства. «Это и молочные фермы, компания «Псковагроинвест» завершает реализацию проекта. Также в Великих Луках завершается реализация окопного проекта по организации мясоперерабатывающего завода», – сказал председатель профильного комитета.

Он особо подчеркнул, что инвестиции «не стоят на месте». «Например, мы подводили итоги реализации национального проекта МСП. По структуре финансовой поддержки мы видим, больше половины – это по микрозаймам на 60 %, а по поручительствам на 65 %, предприятия берут либо у нас микрозайм, либо аккредитуются в банках под наше поручительство именно на инвестиционные цели», – заключил гость медиацентра.

Ранее сообщалось, что почти 15 млрд рублей составляет объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год. 

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