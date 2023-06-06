В каких экономических мероприятиях примет участие Псковская область, рассказал Андрей Михеев

14:11, 06 июня 2023, ПАИ

В каких экономических событиях примет участие Псковская область, рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На следующей неделе начинает работу Петербургский международный экономический форум, регион будет в нём участвовать. Псковская область представит собственный стенд», – сказал Андрей Михеев. Он отметил, что регион планирует подписать на мероприятии ряд инвестиционных соглашений.

«В июле у нас запланирована поездка в Витебск. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился со своим коллегой Александром Субботиным [председатель облисполкома Витебской области. – ПАИ] в прошлом году, когда у нас в Пскове прошли Дни Витебской области в Пскове. В этом году планируется провести ответное мероприятие в конце июля, также по аналогии предполагается презентовать наших производителей», – отметил председатель профильного комитета, выразив надежду на то, что мероприятие поспособствует укреплению российско-белорусских связей и отношений между Псковом и Витебском.

По словам Андрея Михеева, также планируется участие представителей Псковской области в Российской креативной неделе с 3 по 9 июля. «Будем этот трек отрабатывать. Вчера прошла интересная стратегическая сессия. Будем продолжать работать, будет создана рабочая группа, будем этим направлением активно заниматься», – сказал Андрей Михеев.

Помимо этого, планируется участие делегации Псковской области в ежегодном форуме России и Белоруссии. В этом году мероприятие пройдёт в Уфе, заключил гость медиацентра.