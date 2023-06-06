Выставка, посвящённая Международной встрече воздухоплавателей, открылась в Великих Луках
В торговом центре «Апельсин» открылась новая выставка, посвящённая Международной встрече воздухоплавателей, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В экспозиции, которая получила название «Летим к мечте» (0+), представлены работы учеников детской художественной школы имени Большакова.
Отметим, что все массовые мероприятия на время проведения встречи отменены.
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