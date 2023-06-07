Имена для двух аистят придумали псковичи

23:50, 06 июня 2023, ПАИ

Псковичам было предложено назвать двух новых постояльцев «Дома белого аиста» – и имена наконец-то были выбраны, сообщается в группе аистиного центра в соцсети «ВКонтакте».

«Мы наконец-то выбрали из большого разнообразия два имени – Кроша и Проша. Светлану Чигилинскую из Гдова, предложившую малышам имя, приглашаем в любое удобное время посетить аистиный центр и навестить аистят», – рассказали в группе.

Как рассказали в аистином центре, это два аистёнка из гнезда в деревне Карешниково Псковского района. Судя по весу, они вылупились с разницей в два дня. И это два птенца, которых отбраковали родители.

«У аистов существует так называемый родительский инфантицид, когда птицы проводят отбраковку, избавляются от части птенцов. Обычно это происходит, когда птенцам исполняется 7–10 дней. Делают это не все пары и не всегда. Считается, что благодаря инфантициду аисты оставляют наиболее сильное и жизнеспособное потомство», – пояснили в группе.

Каждый год аистиному центру в конце лета – начале осени приходится принимать ослабленных, рахитичных птенцов – доходяг из больших аистиных семей, где родители оставляли всех отпрысков. У таких птиц нет сил на полёты, им не выдержать миграционный перелёт на зимовку, они очень слабы и в природе не выживут.

«Крошу и Прошу передал нам Василий Смирнов, известный в зоозащитных кругах Пскова человек, спасающий кошек и собак. Это на его доме гнездятся аисты – родители Кроши и Проши. Из этого же гнезда, расположенного на крыше дома, в «Дом белого аиста» и в предыдущие годы попадали птенцы. Наши Кряка и Кряка второй были оттуда. Сегодня старшему Проше – 17 дней, младшему Кроше – 15 дней», – отметили в сообщении сообщества.

Аистята растут, развиваются по возрасту. Травм они не имеют. Поскольку найдены в водосточном желобе под крышей, падения на землю с высоты не было. Обнаружены были быстро, переохладиться не успели.