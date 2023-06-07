Число погибших в России от отравления сидром превысило 30 человек

09:05, 07 июня 2023, ПАИ

Число погибших в России в результате отравления напитком «Мистер сидр» превысило 30 человек, сообщают федеральные СМИ.

Так, в Ульяновской области зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства. Сообщается о 20 летальных исходах в регионе и 42 гражданах, находящихся на лечении.

В Самарской области сообщалось о девяти погибших и 15 пострадавших, в Нижегородской области – о двух погибших и четырёх пострадавших, в Удмуртии – об одном погибшем и одном госпитализированном. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком.

Отметим, что напиток разливался в Самарской области. Задержан бизнесмен, продававший сидр, он проходит по статье об оказании некачественных услуг. Производителей опасного алкоголя еще не нашли.

Добавим, что, по предварительным данным, смертельно опасный сидр «Мистер сидр» не поступал в Псковскую область.