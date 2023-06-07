Подготовка к новой выставке идёт в выставочном зале Изборского музея

21:23, 07 июня 2023, ПАИ

В выставочном зале Изборского музея полным ходом идёт подготовка к новой выставке «Изборский хоровод», сообщили в телеграм-канале «Официальный канал Псковской области».

Уже 9 июня вы сможете увидеть множество народных костюмов, в которых отражаются душа народа, его самобытность и многовековые традиции. Дополнят выставку яркие произведения русской живописи.

Открытие выставки запланировано на 14:00 9 июня, время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (по субботам – до 20:00).