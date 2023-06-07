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Общество

Подготовка к новой выставке идёт в выставочном зале Изборского музея

В выставочном зале Изборского музея полным ходом идёт подготовка к новой выставке «Изборский хоровод», сообщили в телеграм-канале «Официальный канал Псковской области».

Фото из телеграм-канала «Официальный канал Псковской области»

Уже 9 июня вы сможете увидеть множество народных костюмов, в которых отражаются душа народа, его самобытность и многовековые традиции. Дополнят выставку яркие произведения русской живописи.

Открытие выставки запланировано на 14:00 9 июня, время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (по субботам – до 20:00).

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