Подготовка к новой выставке идёт в выставочном зале Изборского музея
В выставочном зале Изборского музея полным ходом идёт подготовка к новой выставке «Изборский хоровод», сообщили в телеграм-канале «Официальный канал Псковской области».
Уже 9 июня вы сможете увидеть множество народных костюмов, в которых отражаются душа народа, его самобытность и многовековые традиции. Дополнят выставку яркие произведения русской живописи.
Открытие выставки запланировано на 14:00 9 июня, время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (по субботам – до 20:00).
Комментарии: 0 Обсудить >>>