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День социального работника отмечают в России 8 июня

8 июня в России отмечают День социального работника, пишет сalend.ru. Он был учреждён соответствующим указом президента России в 2000 году. А день для празднования был выбран в связи с тем, что 8 июня 1701 года Пётр I издал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, — «Об определении в домовых святейшего патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

Вручение соцработникам Псковской области региональных и ведомственных наград. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

В царской России усилиями членов царской семьи создавалось немало учреждений социальной помощи населению – богадельни, приюты, попечительские комитеты, дома призрения, воспитательные дома.

С установлением советской власти эта практика не утратилась. Уже в 1917 году в стране был создан народный комиссариат государственного призрения, через год переименованный в народный комиссариат социального обеспечения. В 1946 году было образовано Министерство соцобеспечения РСФСР.

С 1991 года реализацией всех правительственных мер в области социальной защиты населения занималось Министерство социальной защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав Министерства труда и социального развития. Указом президента РФ от 9 марта 2004 года было образовано Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое в мае 2012 года разделилось на Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ.

Основным направлением деятельности в области социальной политики всегда оставалось соцобслуживание населения, где в последние годы приоритетную роль играет развитие специализированных территориальных социальных служб и различных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих.

На сегодня в системе соцзащиты работают более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов. Специалистов этой профессии в России готовят 120 высших учебных заведений.

Напомним, что вчера, накануне профессионального праздника, социальные работники Псковской области получили региональные и ведомственные награды.

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