Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рабочие завершили строительство внешнего контура школы на улице Киселёва в Пскове

Рабочие завершили строительство внешнего контура здания школы на улице Киселёва в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы Пскова Бориса Елкина

Отдельно глава города отметил, что в новой школе будут учиться более 500 детей.

Сейчас на месте строительства началась внутренняя отделка помещений и прокладка инженерных сетей. Сети теплоснабжения уже подключены.

«В июле по плану приступить к благоустройству. На территории появится искусственное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки для детей разных возрастов. Контракт заключён на полный комплекс работ, в том числе и оснащение школы современным оборудованием», — дополнил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что о строительстве двух новых школ в Пскове рассказал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 июня 2023

Рабочие завершили строительство внешнего контура школы на улице Киселёва в Пскове
08 июня 2023

Михаил Ведерников — псковским соцработникам: Вы посвятили себя благородному делу — служению людям
08 июня 2023

Александр Котов поблагодарил социальных работников за милосердный труд
08 июня 2023

460 малышей родились в Псковском перинатальном центре в апреле-мае
08 июня 2023

Самый массовый ЕГЭ по выбору сдают псковские выпускники
08 июня 2023

До 25 градусов тепла ожидается сегодня в Псковской области
08 июня 2023

Кошек и котов сегодня чествуют в России
08 июня 2023

В России хотят запретить выкидывать одежду в мусорные баки

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...