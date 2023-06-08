Рабочие завершили строительство внешнего контура школы на улице Киселёва в Пскове

10:36, 08 июня 2023, ПАИ

Рабочие завершили строительство внешнего контура здания школы на улице Киселёва в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Отдельно глава города отметил, что в новой школе будут учиться более 500 детей.

Сейчас на месте строительства началась внутренняя отделка помещений и прокладка инженерных сетей. Сети теплоснабжения уже подключены.

«В июле по плану приступить к благоустройству. На территории появится искусственное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки для детей разных возрастов. Контракт заключён на полный комплекс работ, в том числе и оснащение школы современным оборудованием», — дополнил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что о строительстве двух новых школ в Пскове рассказал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.