50-метровое колесо обозрения станет визитной карточкой нового парка аттракционов в Пскове
50-метровое колесо обозрения станет визитной карточкой нового парка аттракционов в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Парк под названием «Волшебная гора», который разместится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября, планируют запустить уже в третьем квартале 2024 года.
Колесо обозрения одновременно сможет вместить 144 человека. Один полный оборот оно будет совершать за 12 минут. Из его кабинок откроется вид на исторический центр Пскова и реку Великую.
Ночью колесо будет подсвечено по периметру.
Общий объём инвестиций в строительство парка аттракционов составит 860 млн рублей. Планируется создание 150 новых рабочих мест. Кроме того, благодаря новому объекту город рассчитывает выйти на ежегодный показатель в 400 тысяч туристов.
50-метровое колесо обозрения станет визитной карточкой нового парка аттракционов в Пскове
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