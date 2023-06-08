50-метровое колесо обозрения станет визитной карточкой нового парка аттракционов в Пскове

14:31, 08 июня 2023, ПАИ

50-метровое колесо обозрения станет визитной карточкой нового парка аттракционов в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Парк под названием «Волшебная гора», который разместится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября, планируют запустить уже в третьем квартале 2024 года.

Колесо обозрения одновременно сможет вместить 144 человека. Один полный оборот оно будет совершать за 12 минут. Из его кабинок откроется вид на исторический центр Пскова и реку Великую.

Ночью колесо будет подсвечено по периметру.

Общий объём инвестиций в строительство парка аттракционов составит 860 млн рублей. Планируется создание 150 новых рабочих мест. Кроме того, благодаря новому объекту город рассчитывает выйти на ежегодный показатель в 400 тысяч туристов.