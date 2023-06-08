Интересные подробности open air «Пушкин. Музыка. Михайловское» раскрыли его участники

17:28, 08 июня 2023, ПАИ

Двухдневный музыкально-поэтический фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» пройдёт на территории Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» в формате open air 8 и 9 июля. Чем удивят зрителей, рассказали телеведущий Иннокентий Иванов и публицист, историк, куратор фотовыставки в честь 150-летия Ф. И. Шаляпина Юрий Светов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Всего в рамках фестиваля пройдёт три концерта: 8 июля в 19:00, 9 июля 14:00 и в 19:00, сообщили его организаторы. В Михайловском прозвучат оперные, симфонические, камерные произведения, созданные русскими композиторами под влиянием творчества А. С. Пушкина, из них «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Дубровский», «Граф Нулин» и другие.

По словам Иннокентия Иванова, за симфоническую часть фестиваля будет отвечать Симфонический оркестр Санкт-Петербургской академической капеллы под руководством народного артиста России Александра Чернушенко. Иннокентий Иванов отметил, что он сам выступит в роли ведущего фестиваля совместно с актрисой Молодёжного театра Эмилией Спивак, известной по российским сериалам и фильмам. Он также отметил, что соединить отдельные музыкальные номера в единую литературно-музыкальную композицию призваны «какие-то соединительные части: стихотворения, подводки, объяснения», которые будут звучать со сцены.

По его словам, в программу фестиваля, во-первых, будут включены хитовые знаменитые арии, связанные с именем А. С. Пушкина; с другой стороны – прозвучат романсы, написанные на стихотворения поэта.

«Романсы, которые создадут атмосферу салонных концертов, как было принято при Пушкине, когда ещё творили композиторы-самоучки. Мы попытаемся создать некую такую музыкальную ауру, когда, с одной стороны, звучат хитовые произведения, которые узнаются с первых нот, а с другой стороны – менее известные произведения, которые, может, более сложны для восприятия, но вкупе с нашими комментариями и другими музыкальными номерами они будут понятны и интересны. Создастся музыкально-литературный альянс», – отметил Иннокентий Иванов.

Юрий Светов также отметил, что певица Михайловского театра Олеся Петрова выступит в рамках фестиваля. «Она потрясающе поёт, я её знаю с тех пор, как она начинала выступать. Она человек большого обаяния, она всегда умеет слушателя втянуть в своеобразный диалог. Она востребованная в мире певица», – заметил публицист.

Кроме того, гости медиацентра отметили, что в день проведения фестиваля прямые трансляции будут осуществляться через соцсети организаторов и на портале «Культура РФ». «Если не удаётся понаблюдать воочию, то это станет возможным хотя бы виртуально», – отметил Иннокентий Иванов.

Напомним, фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Текущий год связан с 200-летием написания первых глав романа «Евгений Онегин». Главными участниками концерта станут лауреаты Национальной оперной премии «Онегин». Её организатором, учредителем является заслуженный артист России Игорь Тарасов.