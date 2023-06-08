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Общество

Уникальные фотографии Фёдора Шаляпина представили на выставке в Михайловском

Фотовыставка из собрания Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы, посвящённая 150-летию Фёдора Шаляпина, открылась в Пушкинских Горах 3 июня. В чём уникальность выставки и о её связи с именем А. С. Пушкина рассказали телеведущий Иннокентий Иванов и публицист, историк, куратор фотовыставки Юрий Светов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Экспозиция представлена снимками Фёдора Шаляпина, его друзей и коллег, запечатлённых Карлом Буллой и другими фотографами России. Особое внимание уделено фотографиям Фёдора Шаляпина, сделанным во время исполнения опер по произведениям А. С. Пушкина.

Фото: ПАИ

Юрий Светов отметил, что исполнение Шаляпиным Бориса Годунова – «визитная карточка».

«Как исполняют Бориса Годунова во всём мире, задал именно Фёдор Шаляпин. Именно с него началась популярность этой арии, этой партии, самой оперы. И смысловые сочетания, что такое русское опера, – это в первую очередь «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Борис Годунов», – подчеркнул публицист.

По словам Иннокентия Иванова, все «Русские сезоны» под руководством «первого русского продюсера» Сергея Дягилева в Париже начались именно с оперных выступлений в 1908 году, а не с балетных, как принято считать. Самым первым спектаклем, с которым выступила труппа из России, стала опера «Борис Годунов», а её исполнителем выступил Фёдор Шаляпин. «Связь напрямую между Пушкиным и Шаляпиным, между Пушкиным и музыкой представляется совершенно естественной и понятной», – отметил Иннокентий Иванов.

Юрий Светов пригласил на выставку всех желающих, отметив, что она будет работать всё лето.

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