Летнюю смену для детей-диабетиков организуют в Псковской области

19:46, 08 июня 2023, ПАИ

Пробную инклюзивную смену для детей, больных сахарным диабетом, организуют в этом году в Псковской области. Об этом рассказала детский омбудсмен Наталия Соколова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это для нашего региона большой восклицательный знак! Мы много лет пытались организовать смену в загородном детском лагере для детей, страдающих сахарным диабетом. Это дети с сохранным развитием, внешне ты их ничем не отличишь. Для них требуется особое диабетическое питание, чтобы не усугубить заболевание. В этом году мы совместно со всеми нашими курирующими органами исполнительной власти: комитетом по здравоохранению, социальной защите, образованию – решили этот вопрос», – сказала Наталия Соколова.

По её словам, смену в этом году проведут на базе санатория «Гороховое озеро». Ориентировочно она пройдёт в конце июня – начале июля.

«Мы уже подобрали медицинский персонал, который будет сопровождать детей на территории санатория. Попробуем, что получится. Если всё пройдёт удачно, то мы готовы организовывать такие смены в дальнейшем», – заключила омбудсмен.