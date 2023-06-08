Роспотребнадзор проверил псковские торговые точки на наличие смертельно опасного сидра

22:10, 08 июня 2023, ПАИ

Роспотребнадзор совместно с полицией провёл рейды по торговым точкам Псковской области, посетив 195 объекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На территории Псковской области меры поиска и изъятия продукции приняты в связи с регистрацией случаев с летальным исходом в Ульяновской области, причиной которых стало употребление пивной продукции «Мистер сидр», производителем которой является ООО «Анди».

По результатам рейдов продукция ООО «Анди» в проверенных объектах отсутствует.

«Напоминаем гражданам: употребление продукции указанной марки опасно для жизни. Если вы столкнулись с фактами продажи алкогольной продукции, производителем которой является ООО «Анди», просим незамедлительно обращаться в управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону (8112) 66-20-69», – обратились к псковичам в Роспотребнадзоре.

Отметим, по последним данным, количество умерших от отравления смертельно опасным сидром в регионах России увеличилось до 31 человека.