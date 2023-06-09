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Общество

Организацию детского турнира по футболу обсуждают в Псковской области

Возможности проведения футбольного турнира с участием детских команд из муниципальных образований области обсудили в Собрании депутатов. Заседание под председательством руководителя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова стало продолжением разговора, поднятого на встрече фракции «Единая Россия» с губернатором, где депутаты обратили внимание Михаила Ведерникова на проблемную ситуацию с проведением традиционного турнира «Кожаный мяч». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«Губернатор поставил задачу обязательно провести детский футбольный турнир, минимум регионального масштаба», – напомнил Алексей Севастьянов позицию главы региона.

Областные соревнования детских команд могут быть приурочены к Всероссийскому дню футбола, который был учреждён неделю назад Российским футбольным союзом и теперь ежегодно будет проводиться 10 июня. Связанные с ним мероприятия могут быть организованы в течение всего летнего периода.

По мнению Алексея Севастьянова, региональный футбольный турнир должен быть рассчитан исключительно на сельские и городские непрофессиональные команды, которые не играют на крупных общероссийских и международных соревнованиях.

«Главное, чтобы соревнования детских футбольных команд, особенно муниципальных, состоялись. Для них это очень большое событие», – поддержал идею председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов, обозначивший вопрос на встрече с губернатором.

Участники совещания договорились проанализировать все озвученные предложения и уже на следующей встрече определиться с форматом соревнований, сроками их проведения и охватом участников. Окончательный пакет предложений по проведению регионального футбольного турнира будет передан губернатору Михаилу Ведерникову.

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